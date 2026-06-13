Surbhi Jyoti Pregnancy Photos: बेबी बंप पर टिकाया चाय का कप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो; मां बनने की खुशी में झूमीं टीवी की हसीना

Surbhi Jyoti Pregnancy Photos: टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दौर का भरपूर आनंद ले रही हैं। 38 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रही एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी के हर पल को खास बना रही हैं और फैंस को मां बनने के अपने सफर की प्यारी झलकियां दिखा रही हैं।

सुरभि के लेटेस्ट मैटरनिटी फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है; फैंस उनके चेहरे की चमक और खुशी देखकर उन पर खूब प्यार बरसा रहे हैं।

मां बनने का एक शानदार जश्न

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हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में सुरभि अपने बढ़ते बेबी बंप के साथ पोज़ देते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थीं। एक तस्वीर ने तो सबका ध्यान खींच लिया, जिसमें एक्ट्रेस अपने बेबी बंप पर चाय का कप बैलेंस करते हुए अपनी खास मुस्कान बिखेर रही थीं।

इस मज़ेदार पोज़ में उनकी खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि वह अपने नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारी कर रही हैं।

खूबसूरत, आकर्षक और खुशियों से भरी

गुलाबी रंग की खूबसूरत और हवादार ड्रेस पहने सुरभि इस मैटरनिटी शूट में बेहद ग्रेसफुल और आकर्षक लग रही थीं। उन्होंने अपना लुक सिंपल लेकिन शानदार रखा; हल्का मेकअप किया और बालों को खुला छोड़ दिया, जिससे उनके बाल हवा में लहराते हुए खूबसूरत पोज़ में और भी अच्छे लग रहे थे।

कई तस्वीरों में एक्ट्रेस प्यार से अपने बेबी बंप को सहलाती नज़र आईं, और उनके चेहरे पर मां बनने की खुशी साफ झलक रही थी। हर तस्वीर में उनकी खुशी, आत्मविश्वास और ज़िंदगी के इस अहम पड़ाव के लिए आभार साफ दिख रहा था।

प्रेग्नेंसी के हर पल को यादगार बनाना

सुरभि दिल को छू लेने वाले पोस्ट और मैटरनिटी फोटोशूट के ज़रिए फैंस के साथ अपनी प्रेग्नेंसी का सफर शेयर कर रही हैं। कैंडिड पलों से लेकर शानदार तस्वीरों तक, वह मां बनने से पहले हर खास पल का जश्न मना रही हैं।

उनकी मुस्कान में उनका उत्साह साफ दिखता है, और फैंस एक्ट्रेस की ईमानदारी और पॉज़िटिविटी को बहुत पसंद कर रहे हैं।

सुरभि और सुमित के लिए एक नया अध्याय

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि सुरभि ज्योति ने 2024 में अपने लंबे समय के बॉयफ्रेंड सुमित सूरी से करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक निजी समारोह में शादी की थी। अब, शादी के दो साल बाद, यह कपल अपने परिवार में एक नए सदस्य के स्वागत की तैयारी कर रहा है। सुरभि अपने बच्चे के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। उनकी प्रेग्नेंसी का यह सफ़र एक खूबसूरत याद दिलाता है कि माँ बनने का अनुभव सिर्फ़ मंज़िल तक पहुँचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस सफ़र के हर खास पल को संजोने के बारे में भी है।

प्रेग्नेंसी के दौरान चेहरे पर दिखने वाली चमक, स्टाइलिश मैटरनिटी लुक और इस खास दौर के दिल को छू लेने वाले जश्न के ज़रिए सुरभि ज्योति लगातार अपने फ़ैन्स को प्रेरित कर रही हैं और यह साबित कर रही हैं कि माँ बनने वाली महिला पर खुशी वाकई बहुत खूबसूरत लगती है।