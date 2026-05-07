Surbhi Jyoti Flaunts Baby Bump: बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं Surbhi Jyoti, खूबसूरत तस्वीरों ने फैंस का जीता दिल

Surbhi Jyoti Flaunts Baby Bump: पॉपुलर टेलीविज़न एक्ट्रेस सुरभि ज्योति मदरहुड को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और उनकी लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर हर किसी का दिल जीत रही हैं। एक्ट्रेस, जिन्होंने फरवरी 2026 में अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी – अपनी शादी के लगभग डेढ़ साल बाद – ने अब शानदार मैटरनिटी तस्वीरों की एक नई सीरीज़ शेयर की है, जिसे फैंस बस देखते ही रह गए।

वायरल तस्वीरों में, सुरभि एक ड्रीमी लाइट ग्रीन गाउन में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और साथ ही अपना बेबी बंप भी शान से दिखा रही हैं। उनकी ग्लोइंग स्माइल और एलिगेंट मैटरनिटी स्टाइल ने तुरंत ध्यान खींचा, लेकिन यह उनका दिल को छू लेने वाला कैप्शन था जिसने सच में फैंस को इमोशनल कर दिया।

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खूबसूरत तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करते हुए, सुरभि ने लिखा, “बहुत ब्लेस्ड महसूस कर रही हूं,” एक सिंपल लेकिन इमोशनल मैसेज जो उनके पहले बच्चे के स्वागत की तैयारी के दौरान उनकी खुशी को पूरी तरह से दिखाता है।

एक्ट्रेस की प्यारी मैटरनिटी पोस्ट पर फैंस और साथी सेलिब्रिटीज से प्यार, तारीफ और बधाई मैसेज की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनके प्रेग्नेंसी ग्लो की तारीफ़ की, और उनके लुक को “एंजेलिक,” “ब्यूटीफुल,” और “फुल ऑफ़ पॉज़िटिविटी” कहा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरभि ज्योति जून 2026 में अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगी, और फ़ैन्स उनकी ज़िंदगी के इस नए चैप्टर के लिए पहले से ही एक्साइटेड हैं।

इंडियन टेलीविज़न पर अपनी यादगार परफ़ॉर्मेंस के लिए जानी जाने वाली, सुरभि टीवी इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक बनी हुई हैं, और उनके लेटेस्ट मैटरनिटी फ़ोटोशूट ने उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग में और चार्म और बढ़ा दिया है।

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