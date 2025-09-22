Surbhi Chandna Vacation: सुरभि चंदना और माहिरा शर्मा ने समंदर पर बिखेरा जलवा, लेकिन करण वीर मेहरा ने कर दिया सबका दिल घायल

Surbhi Chandna Vacation, आज समाज, नई दिल्ली: टीवी के पसंदीदा सितारे सुरभि चंदना, माहिरा शर्मा और करण वीर मेहरा इन दिनों छुट्टियां मना रहे हैं और उनकी खूबसूरत बीचसाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं। सुरभि और माहिरा ने अपने समुद्र किनारे के ग्लैमर से सबको हैरान कर दिया, वहीं करण ने इसे और भी बेहतर बना दिया, जिससे फैन्स उनके स्टाइल और चार्म के दीवाने हो गए।

सुरभि चंदना का बीच ग्लो

सुरभि ने अपनी लोकेशन बताए बिना समुद्र किनारे की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं। उनके कैप्शन में बस समुद्र की लहरें, एक सीप और एक नारियल के पेड़ का इमोजी था, जो माहौल को बखूबी दर्शाता था।

सिर्फ़ छह घंटों में ही इस पोस्ट को 23,000 लाइक्स मिल गए और फैन्स कमेंट सेक्शन में उमड़ पड़े। एक प्रशंसक ने उन्हें “मेरी जलपरी” कहा, जबकि दूसरे ने कहा, “तुम मेरी ज़िंदगी की धड़कन हो।”

माहिरा शर्मा का समुद्र किनारे जादू

दूसरी ओर, बिग बॉस 13 की फेमस माहिरा शर्मा ने भी अपनी बीच वेकेशन की तस्वीरों से इंस्टाग्राम पर धूम मचा दी। अपनी पोस्ट को सिर्फ़ एक शब्द – “जादू” – के साथ कैप्शन देते हुए माहिरा ने अपनी टोन्ड फ़िगर दिखाई,

जिसने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। “अब तक का सबसे बेहतरीन फ़िगर” और “आप तो आग हैं” जैसे कमेंट्स के साथ तारीफ़ों की बौछार हो गई।

करन वीर मेहरा का मालदीव में काव्यात्मक स्पर्श

इस बीच, बिग बॉस 18 के विजेता करन वीर मेहरा इस समय मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं, और उनकी पोस्ट्स साबित करती हैं कि प्रशंसक उनसे क्यों तृप्त नहीं हो पा रहे हैं। एक स्टाइलिश तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा:

“परख से परे है ये शाख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूँ, जो समझते हैं क़दर मेरी।”

एक और मज़ेदार पोस्ट में, उन्होंने मज़ाक में लिखा, “मैंने बिस्तर पर नाश्ता करने के बारे में सुना था—अगर मुझे बचपन में यह पता होता, तो मैं स्कूल जाने से पहले काफ़ी समय बचा सकता था। मेरी माँ फ्रेम से दूर छिप रही हैं, तस्वीर में आने में बहुत शर्म आ रही है।”

अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर भी प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक पाईं और उन्होंने एक मज़ेदार टिप्पणी की: “करण…”

प्रशंसक तीनों सितारों को बीच पर सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले सितारे कह रहे हैं, लेकिन लगता है इस बार करणवीर मेहरा के आकर्षण और काव्यात्मक अंदाज़ ने सुर्खियाँ बटोर ली हैं!