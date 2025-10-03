Surajkund Diwali Fair : मेला में उपलब्ध घर के तैयार मसाले, टेस्टी भी हेल्दी भी

चटपटे और स्वाद से भरपूर मसाले सूरजकुंड में लेकर पहुंची है झज्जर ग्राम संगठन की महिलाएं

बाजरे के शुगर फ्री लड्डू बन रहे लोगों की पहली पसंद

Faridabad News(आज समाज) फरीदाबाद। सूरजकुंड दीवाली मेला आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला की थीम के साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस मेले में रसोई में प्रयोग होने वाले विभिन्न तरह के चटपटे और स्वाद से भरपूर मसाले लेकर झज्जर के ग्राम संगठन की महिलाएं पहुंची हैं। एसडी शुद्ध मसाला के नाम से मेले में लगाए गए स्टॉल पर घर के बनाए बिना मिलावट के विभिन्न प्रकार के मसाले उपलब्ध हैं।

ग्रामीण महिला ग्रह उद्योग एवं उजाला महिला ग्राम संगठन की संचालिका कमला ने बताया कि 2014 में 10 महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रामीण महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर एक लाख रुपए का लोन लेकर मसालों को तैयार करने का कार्य शुरू किया था।

सभी मसाले बिना मिलावट के पूरी तरह से शुद्ध

संगठन के द्वारा एसडी शुद्ध मसाला के नाम से व्यापार शुरू किया गया है। उनके द्वारा तैयार किए गर्म मसाला, हल्दी, कम तीखी और चटपटी मिर्च, सौंफ के पैकेट, सेंधा नमक समेत अन्य प्रकार के मसाले लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये सभी मसाले बिना मिलावट के पूरी तरह से शुद्ध होते हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पूरी तरह से स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। वह सूरजकुंड में दूसरी बार आई है।

बाजरे के लड्डू है पूरी तरह से शुगर फ्री

संचालक कमला ने बताया कि उनके संगठन द्वारा तैयार किए बाजरे के लड्डू जहां स्वाद से भरपूर है। वहीं शुगर फ्री होने से शुगर के मरीजों के लिए स्वास्थ्य लाभकारी भी हैं। इन लड्डू की मार्केट में बहुत मांग भी रहती है। मेले में आने वाले पर्यटकों को भी ये बाजरे के लड्डू बहुत पसंद आएंगे।

