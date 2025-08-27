Supreme Court Collegium: न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने पर कॉलेजियम असहमत

Supreme Court Collegium On Justice Pancholi Promotion, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश पर असहमति जताई है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने पहले भी न्यायमूर्ति पंचोली की वरिष्ठता के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किए जाने के खिलाफ हस्तक्षेप किया था। शीर्ष कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायाधीश ने उस समय इस ओर ध्यान दिलाया था कि न्यायमूर्ति पंचोली से वरिष्ठ कई उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बताया था कि उनमें से एक न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया थे, जिनका मूल हाई कोर्ट भी गुजरात ही था।

न्यायमूर्ति अंजारिया को बाद में मई में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। इस बार, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली के गुजरात से पटना हाई कोर्ट स्थानांतरण पर सवाल उठाए थे। बताया जा रहा है कि न्यायाधीश ने 25 अगस्त के कॉलेजियम प्रस्ताव के साथ अपने असहमति पत्र को प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। हालांकि, यह पत्र प्रकाशित नहीं किया गया।

2031 में मुख्य न्यायाधीश पद के लिए चुने जाएंगे

अगर न्यायमूर्ति पंचोली को अभी नियुक्त किया जाता है, तो वे 2031 में एक वर्ष से भी अधिक के कार्यकाल के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए चुने जाएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पंचोली की शीर्ष अदालत में सिफारिश करने में क्या भूमिका निभाई है, क्योंकि न्यायमूर्ति पंचोली न केवल गुजरात से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले तीसरे न्यायाधीश हैं, बल्कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची में 57वें स्थान पर भी हैं।

संस्थान के हित में नहीं होगा कार्यकाल : न्यायमूर्ति नागरत्ना

जैसा कि बताया गया है, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी असहमति में कहा कि उनकी सिफारिश करते समय कई मेधावी और वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया गया। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में यह भी कहा गया कि न्यायमूर्ति पंचोली का भविष्य में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल संस्थान के हित में नहीं होगा।

