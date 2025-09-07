अरबाज़ पटेल को सपोर्ट करना पड़ा भारी, Nikki Tamboli ने ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

Nikki Tamboli, (आज समाज), नई दिल्ली: बिग बॉस 14 से लोकप्रियता पाने वाली अभिनेत्री निक्की तंबोली एक बार फिर सुर्खियों में हैं, इस बार अपने बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के बचाव में। अरबाज फिलहाल उद्यमी अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो “राइज़ एंड फॉल” में प्रतियोगी हैं। निक्की द्वारा अरबाज का सार्वजनिक समर्थन करने पर ट्रोलिंग का दौर शुरू हो गया, लेकिन अभिनेत्री ने खुद को नहीं रोका और इस नफ़रत का कड़ा जवाब दिया।

निक्की तंबोली की टिप्पणी पर प्रतिक्रियाएँ

View this post on Instagram A post shared by Nikki Tamboli (@nikki_tamboli)

अरबाज की एक पोस्ट पर, निक्की ने टिप्पणी की “आज साफ़ हो गया कि बॉस कौन है। कुछ लोग शो में आने से पहले अपना दिमाग बाहर ही छोड़ गए होंगे। अरबाज पटेल, तुम बहुत होशियार हो – मेरे हीरो।” इस टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई और कई ट्रोल्स ने अभिनेत्री को गालियाँ दीं।

ट्रोल्स को निक्की का करारा जवाब

चुप रहने से इनकार करते हुए, निक्की ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्रोलिंग के स्क्रीनशॉट शेयर किए और लिखा: “मुझे गाली देने से सच्चाई नहीं बदलेगी। एक पिता हमेशा पिता ही रहेगा। अपनी हार का स्वाद अभी चखो, और हवा बहने दो।” उनके बेबाक अंदाज़ को प्रशंसकों ने खूब सराहा, जिन्होंने निडरता से अपने साथी का बचाव करने के लिए उनकी सराहना की।

राइज़ एंड फ़ॉल शो के बारे में

अशनीर ग्रोवर द्वारा होस्ट किया गया यह रियलिटी सीरीज़ 6 सितंबर से अमेज़न एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीमिंग शुरू कर चुका है। यह शो 42 दिनों तक चलेगा और इसमें अर्जुन बिजलानी, नयनदीप रक्षित, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा, कुब्रा सैत, आदित्य नारायण, अनाया बांगर, संगीता फोगट, पवन सिंह, बाली, आरुष भोला, अहाना कुमारी, आकृति नेगी और नूरिन शाह जैसे प्रतियोगी शामिल हैं।

निक्की का रियलिटी शो का सफ़र

बिग बॉस 14 के अलावा, जहाँ वह दूसरी रनर-अप रहीं, निक्की कई लोकप्रिय रियलिटी शोज़ का हिस्सा रही हैं। वह हाल ही में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में नज़र आईं, जहाँ वह पहली रनर-अप रहीं, जबकि अभिनेता गौरव खन्ना ने ट्रॉफी अपने नाम की। पिछले साल, उन्होंने बिग बॉस मराठी सीज़न 5 में भी हिस्सा लिया था, जहाँ वह दूसरी रनर-अप रहीं।

इसी दौरान निक्की की नज़दीकियाँ अरबाज़ पटेल से बढ़ीं। हालाँकि अरबाज़ का नाम पहले लीज़ा बिंद्रा के साथ जुड़ा था, लेकिन शो के दौरान निक्की के साथ उनका रिश्ता और मज़बूत हुआ और तब से दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं हैं।