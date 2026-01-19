AR Rahman Controversy: एआर रहमान का सपोर्ट करना परेश रावल को पड़ा भारी

नेटिजन्स ने परेश की सोशल मीडिया पर लगा दी क्लास

AR Rahman Controversy, (आज समाज), मुंबई: अपने संगीत के साथ-साथ दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर एआर रहमान अक्सर ही अपने बयानों से भी सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हालांकि, कई बार वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जिस पर भारी बवाल मच जाता है। हाल ही में रहमान ने इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव की बात कही थी और विकी कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा को बांटने वाली फिल्म बताया था। जबकि इसमें खुद संगीत रहमान ने ही दिया था।

परेश रावल ने एआर रहमान को बताया था देश का गौरव

एआर रहमान अपने बयान को लेकर चारों तरफ से घिर चुके हैं। लोगों के साथ-साथ वो सेलेब्स के निशाने पर भी हैं। हालांकि, विरोध के बीच अब रहमान को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल का समर्थन मिला है। सोशल मीडिया पर परेश रावल ने रहमान की तारीफ करते हुए उन्हें देश का गौरव बताया है। लेकिन, लोगों को परेश की बात बिलकुल पसंद नहीं आई और उन्होंने परेश को भी आड़े हाथों लेते हुए उनकी तगड़ी क्लास लगा दी।

जावेद अख्तर और सिंगर शान ने भी एआर रहमान के बयान पर जताई असहमति

एआर रहमान के बयान से मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर और सिंगर शान सहित अन्य कई सेलेब्स ने असहमति जताई है। हालांकि, अपने विवादित बयान के बाद रहमान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। इस पर परेश रावल ने भी रिएक्ट किया है।

उन्होंने रहमान का सपोर्ट करते हुए एक्स पर उनके स्टेटमेंट वाले वीडियो पर कमेंट किया है। उन्होंने लिखा, हम आपसे प्यार करते हैं सर, आप हमारे गौरव हैं। आगे उन्होंने हाथ जोड़ने वाली और हार्ट इमोजी भी बनाई। लेकिन, परेश की ये बात लोगों को कतई पसंद नहीं आई।

यूजर्स ने दिया करारा जवाब

एआर रहमान का सपोर्ट करना और उन्हें देश का गौरव बताने पर परेश रावल को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने भड़कते हुए लिखा, नहीं, वो गर्व नहीं है और न ही हम उससे प्यार करते हैं। कृपया अपने बारे में बोलें। एक ने लिखा, हम ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं करते जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान को विभाजनकारी कहने का साहस किया।

एक अन्य ने लिखा, आप अपने कॉमन इंडस्ट्री के आधार पर उसे सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर भारतीयों के लिए एक शर्म की बात है। जबकि एक यूजर ने लिखा, आप उनसे प्यार करते हैं ठीक है। लेकिन, आप तब क्यों चुप रहे जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने के कारण उन्हें भारत में काम नहीं मिल रहा है।