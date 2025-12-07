GST Superintendent Arrested: केंद्रीय जीएसटी विभाग का सुपरिंटेंडेंट 2.50 लाख की रिश्वत लेता गिरफ्तार

झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित केंद्रीय जीएसटी आॅफिस में तैनात हैं भारत मीणा

GST Superintendent Arrested, (आज समाज), झज्जर: हरियाणा के गुरुग्राम से हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने केंद्रीय जीएसटी विभाग में तैनात एक सुपरिंटेंडेंट को 2.50 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी सुपरिंटेंडेंट की ड्यूटी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित केंद्रीय जीएसटी कार्यलय में थी। आरोपी ने फर्म का जीएसटी नंबर सक्रिय करने के बदले में रुपयों की डिमांड की थी। पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सुपरिंटेंडेंट को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

एसीबी के प्रवक्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता, जो हरियाणा के निवासी हैं, ने सूचना दी कि बहादुरगढ़ केंद्रीय जीएसटी आॅफिस में तैनात सुपरिंटेंडेंट भारत मीणा ने उनकी फर्म का जीएसटी नंबर सक्रिय करने के बदले 2.50 लाख की रिश्वत मांगी थी। रोहतक स्थित एसीबी टीम ने इस मामले में सात दिनों तक लगातार निगरानी रखी। सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद सुनियोजित ट्रैप बिछाया गया, जिसमें आरोपी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। आरोपी को गुरुग्राम के बड़ा भईया चौक, गांव बसई से रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

पूछताछ में जिन अधिकारियों के नाम आएंगे उनके खिलाफ भी की जाएगी कार्रवाई

ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि जांच के दौरान जिन भी अधिकारियों या कर्मचारियों के नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बरामद 2.50 लाख की राशि को सील कर न्यायिक प्रक्रिया के लिए सुरक्षित किया गया है।

रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

एसीबी प्रमुख आईपीएस अजय सिंघल ने कहा कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वतखोरी को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

