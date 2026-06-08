Karisma Kapoor: 51 की उम्र में भी सुपर हॉट करिश्मा कपूर

किलर अंदाज देख मचल उठेगा दिल

Karisma Kapoor, (आज समाज), मुंबई: करिश्मा कपूर हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा अदाकाराओं में से एक हैं, जिन्होंने 90 के दशक में लेडी सुपरस्टार का टैग हासिल किया था। आज भी बतौर एक्ट्रेस करिश्मा का द इंडस्ट्री में काफी बड़ा माना जाता है और आए दिन उनका नाम लाइमलाइट में छाया रहता है।

फिलहाल करिश्मा कपूर का नाम सिनेमाई गलियारों में अपनी लेटेस्ट तस्वीरों को लेकर चर्चा में बना हुआ है, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अपनी इन फोटोज की वजह से मौजूद समय में करिश्मा लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें

करिश्मा कपूर की जिन लेटेस्ट फोटोज के बारे में इस लेख में बात की जा रही है, उन्हें अभिनेत्री ने हाल ही में अपने आॅफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। ये तस्वीरें उनके लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान की है, जो अब सामने आने के बाद चर्चा का विषय बन गई हैं।

करिश्मा कपूर की इन फोटोज की तरफ गौर किया जाए तो वह गोल्डन कलर की गाउन ड्रेस में नजर आ रही हैं। आलम ये है कि इस आउटफिट में उनका लुक बेहद किलर लग रह है, जिसे देखकर आपका भी दिल मचल उठेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 51 की उम्र में भी वह काफी हॉट लगती हैं।

फैंस प्यार लुटा रहे बेशुमार प्यार

करिश्मा कपूर की इन लेटेस्ट फोटोज को देखकर फैंस उनके दीवाने हो रहे हैं और बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं। वे अभिनेत्री की इन तस्वीरों पर जमकर लाइक्स-कमेंट्स करके अपने-अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। जिसके चलते करिश्मा कपूर की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं।

वेब सीरीज ब्राउन में नजर आई करिश्मा

हाल ही में करिश्मा कपूर की मोस्ट अवेटेड कमबैक वेब सीरीज ब्राउन को रिलीज किया गया है, जिसमें करिश्मा ने रीता ब्राउन लेडी पुलिस आॅफिसर की भूमिका को निभाया है। अपनी इस सीरीज को लेकर करिश्मा कपूर फिलहाल हर तरफ छाई हुई हैं। इस क्राइम थ्रिलर सीरीज को बीते 5 जून 2026 में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर आॅनलाइन स्ट्रीम किया गया है, जो फिलहाल ओटीटी पर आते ही टॉप ट्रेंडिंग में बनी हुई है।

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