Sunny Leone Oops Moment: सनी लियोनी का Oops मोमेंट हुआ वायरल, पति डेनियल वेबर ने बचाई लाज

Sunny Leone Oops Moment: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का “ऊप्स मोमेंट” सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हाल ही में हुए एक इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी ड्रेस थोड़ी सी खिसक गई, जिससे एक अजीब सा पल बन गया।

हालांकि, उनके पति डेनियल वेबर ने तुरंत आगे बढ़कर सिचुएशन को अच्छे से संभाला, जिससे फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। सनी लियोनी अभी स्प्लिट्सविला 16 होस्ट कर रही हैं, और यह वायरल क्लिप एक पब्लिक अपीयरेंस का है, जहां वह और डेनियल पैपराज़ी के लिए पोज़ दे रहे थे।

आखिर हुआ क्या?

इवेंट के दौरान, सनी लियोनी और डेनियल वेबर फ़ोटो के लिए पोज़ दे रहे थे, तभी उनकी गहरे भूरे रंग की, वी-नेक गाउन थोड़ी सी खिसक गई। सिचुएशन को समझते हुए, डेनियल तुरंत कैमरों के सामने आ गए, जिससे सनी को बिना किसी और अजीब स्थिति के अपनी नेकलाइन ठीक करने के लिए जगह और समय मिल गया। उनके इस तुरंत और समझदारी भरे रिएक्शन ने उस पल को असहज होने से बचा लिया और उनका सपोर्टिव साइड दिखाया।

सनी लियोनी के आउटफिट पर एक नज़र

सनी ने गहरे भूरे रंग की, फ्लोर-लेंथ गाउन पहनी थी जो एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड लग रही थी। ड्रेस में एक डीप वी-नेकलाइन थी, जिसे बॉडी टेप से स्टाइल और सिक्योर किया गया था। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल स्टेटमेंट ड्रॉप इयररिंग्स और रिंग्स के साथ पूरा किया, जिससे पूरे आउटफिट में ग्लैमर का टच आ गया।

आत्मविश्वास के साथ संभाला पल

इस छोटे से अजीब पल के बावजूद, सनी लियोनी ने फोटोग्राफर्स के लिए आत्मविश्वास के साथ पोज़ देना जारी रखा और कई शानदार शॉट्स दिए। उनके शांत और सहज रवैये ने कई लोगों को प्रभावित किया, लेकिन इस घटना का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गया।

फैंस ने डेनियल वेबर की तारीफ की

सोशल मीडिया यूज़र्स खासकर डेनियल वेबर की उनके समझदारी भरे और सम्मानजनक रिएक्शन के लिए तारीफ कर रहे हैं। फैंस को यह बहुत पसंद आया कि उन्होंने सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह से संभाला और सनी को बिना किसी बात का बतंगड़ बनाए अपनी ड्रेस ठीक करने का समय दिया।

कई लोग कपल के मज़बूत बॉन्ड और आपसी सपोर्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं। वीडियो अभी भी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन यह डेनियल का जेंटलमैन वाला जेस्चर है जिसने सच में इंटरनेट का दिल जीत लिया है।