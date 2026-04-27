Simrat Kaur Bikini Look: बिकिनी में सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू का जलवा, बीच पर दिखीं बेहद ग्लैमरस

By
Mohit Saini
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Simrat Kaur Bikini Look: बिकिनी में सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू का जलवा, बीच पर दिखीं बेहद ग्लैमरस
Simrat Kaur Bikini Look: बिकिनी में सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू का जलवा, बीच पर दिखीं बेहद ग्लैमरस

Simrat Kaur Bikini Look: सनी देओल के साथ गदर 2 से मशहूर हुईं सिमरत कौर इन दिनों अपने बोल्ड और ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं।

Simrat Kaur Bikini Look: बिकिनी में सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू का जलवा, बीच पर दिखीं बेहद ग्लैमरस

एक्ट्रेस ने हाल ही में बीच की कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं, और इंटरनेट पर लोग उन्हें देख रहे हैं। समुद्र के किनारे कॉन्फिडेंस के साथ पोज़ देते हुए, सिमरत का चार्म और स्टाइल फैंस को हैरान कर रहा है।

Simrat Kaur Bikini Look: बिकिनी में सनी देओल की ऑनस्क्रीन बहू का जलवा, बीच पर दिखीं बेहद ग्लैमरस

मल्टीकलर प्रिंटेड बिकिनी टॉप और शॉर्ट्स पहने, उन्होंने अपने खुले बालों और शानदार कॉन्फिडेंस के साथ बड़े फैशन गोल्स पूरे किए।

एक क्लोज-अप शॉट में, उनकी ग्लोइंग स्किन और प्यारी मुस्कान सबका ध्यान खींच रही है,

जबकि दूसरी तस्वीरें सनसेट के शानदार बैकग्राउंड के सामने उनके बेफिक्र रवैये को दिखाती हैं।

उनका बोल्ड बीच लुक तेज़ी से वायरल हो गया है, फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ़ और तारीफ़ से भर रहे हैं।

फोटो शेयर करते हुए, सिमरत ने बताया कि वह अभी वेकेशन मोड में हैं, ज़िंदगी का पूरा मज़ा ले रही हैं और हर पल को जी रही हैं।

28 साल की उम्र में, सिमरत कौर ने 2017 में प्रेमथो मी कार्तिक से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की और तब से उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल किए हैं, और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है।

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