सालों बाद पत्नी Pooja के साथ दिखे Sunny Deol, वीडियो वायरल

Sunny Deol: बॉलीवुड स्टार सनी देओल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि, इस बार उनकी फिल्म नहीं बल्कि पत्नी पूजा देओल के साथ उनकी रेयर पब्लिक अपीयरेंस ने सबका ध्यान खींचा है।

हाल ही में कपल को एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया, और फैंस इस रेयर नज़ारे के बारे में बात करना बंद नहीं कर पाए। चूंकि पूजा देओल आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहती हैं, इसलिए उनका यह अपीयरेंस तुरंत सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बन गया।

सनी और पूजा का रेयर अपीयरेंस वायरल

एयरपोर्ट से कपल का एक वीडियो अब ऑनलाइन वायरल हो रहा है। क्लिप में, सनी देओल पहले कार से बाहर निकलते दिख रहे हैं, उनके बाद उनकी पत्नी पूजा।

फिर कपल एयरपोर्ट के एंट्रेंस की ओर एक साथ चला, जबकि पैपराज़ी ने इस पल को कैप्चर किया। कैमरों को देखकर, सनी ने मज़ाक में कहा:

“थोड़ी देर छोड़ दो…” इस बीच, पूजा देओल कैमरों पर शान से मुस्कुराती हुई दिखीं।

पूजा देओल के मॉडर्न लुक ने फैंस को इम्प्रेस किया

जिस चीज़ ने फैंस का ध्यान खींचा, वह था पूजा देओल का स्टाइलिश मॉडर्न लुक। वेस्टर्न आउटफिट में, देओल परिवार की बहू एलिगेंट और क्लासी लग रही थीं, जिससे सोशल मीडिया यूजर्स इम्प्रेस हो गए।

फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ ला दी। एक यूजर ने लिखा, “भाभी बहुत खूबसूरत हैं,” जबकि दूसरे ने इस पल को “रेयर सीन” कहा। कई फैंस ने कपल को “मेड फॉर ईच अदर” भी बताया।

देओल परिवार की महिलाएं पब्लिक में बहुत कम दिखती हैं

जहां धर्मेंद्र परिवार के पुरुष हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे हैं, वहीं परिवार की महिलाएं आमतौर पर मीडिया अटेंशन से दूर रहना पसंद करती हैं।

यही एक कारण है कि सनी और पूजा के एक साथ पब्लिक में दिखने से ऑनलाइन इतनी चर्चा हुई। पिछली बार कपल को पब्लिक में अपने बेटे करण देओल की शादी के सेलिब्रेशन के दौरान एक साथ देखा गया था। सनी देओल ‘रामायण’ में बिज़ी

वर्क फ्रंट की बात करें तो, सनी देओल रामायण की रिलीज़ के लिए तैयार हैं, जिसके इस दिवाली थिएटर में आने की उम्मीद है। भले ही रिलीज़ में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन एक्टर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं।