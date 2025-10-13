समोसा-पकौड़े संग चाय पीते दिखे Sunny Deol, बोले- ‘अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो’, वीडियो देख फैंस बोले- देसी हीरो देसी अंदाज़!

Sunny Deol: बॉलीवुड के पावरहाउस अभिनेता सनी देओल अपनी सादगी और देसी आकर्षण से अपने प्रशंसकों को प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होते। सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहने वाले इस अभिनेता ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया है जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

सनी देओल का देसी स्नैक टाइम

वीडियो में, सनी देओल समोसे और पकौड़े के साथ एक कप चाय का आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह, वह मज़ाक में कहते हैं, “ज्ञानी जी चाय पी रहे हैं।” फिर, जैसे ही वह समोसे का एक निवाला लेते हैं, उनके बगल में बैठा एक आदमी कहता है, “चटनी के बिना मज़ा नहीं आता।” सनी तुरंत अपने ख़ास अंदाज़ में जवाब देते हैं, “मैं चटनी नहीं खाता। इससे समोसे का असली स्वाद खराब हो जाता है।”

बाद में, पकौड़ा खाते हुए, वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, “पनीर पकौड़ा।” वीडियो शेयर करते हुए, सनी ने अपने ख़ास अंदाज़ में कैप्शन लिखा: “अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो! हा हा हा हा।”

प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में भर दिया

प्रशंसकों को सनी देओल का यह रूप बेहद पसंद आ रहा है। एक यूज़र ने कमेंट किया, “देसी हीरो, देसी खाना!”

एक अन्य ने लिखा, “क्या कॉम्बो है, सनी सर! चाय और पकौड़े का स्वाद ही अलग है!” एक प्रशंसक ने मज़ाकिया लहजे में कहा, “मैं भी समोसे के साथ चटनी नहीं खाता – सनी सर जैसा ही स्वाद!”

काम की बात करें तो

सनी देओल अपनी आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ की तैयारी कर रहे हैं, जो 22 जनवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी हैं, और इसका निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं। कारगिल युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मूल बॉर्डर के देशभक्ति के जादू को वापस लाने का वादा करती है। इसके अलावा, सनी ‘लाहौर: 1947’ में भी नज़र आएंगे और वह बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण’ में भगवान हनुमान की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।