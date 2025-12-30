Ikkis Screening: पिता धर्मेंद्र को आखिरी बार पर्दे पर देख रो पड़े सनी देओल

को-स्टार को संभालती दिखीं अमीषा पटेल

Ikkis Screening, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म इक्कीस कई मामलों में काफी खास है। सबसे बड़ी बात जो इस फिल्म को दूसरी फिल्म से अलग बनाती है वो है कि ये फिल्म बॉलीवुड के लिजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है। धर्मेंद्र एक सिनेमा आईकॉन रहे हैं, जिन्होंने हमें एक से एक फिल्में और किरदार दिए। वो आज बेशक हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके निभाए वो किरदार हमेशा हमारे बीच रहने वाले हैं। धर्मेंद्र का ऐसे जाना न सिर्फ उनके फैंस के लिए शॉक था, बल्कि उनके परिवार को तोड़ कर रख देने वाली बात थी।

स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे सन्नी और बॉबी देओल

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां उनका पूरा परिवार और सिनेमा जगत के बाकी कलाकार शामिल हुए थे। ये मौका सभी के लिए काफी इमोशनल था। इस स्क्रीनिंग में धर्मेंद्र के दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी शामिल हुए थे। बड़े पर्दे पर पिता को आखिरी बार देखकर दोनों सितारे खुद को रोने से रोक नहीं पाए।

अमीषा ने सनी को संभाला

इस मौके पर हिंदी सिनेमा के कई लोग शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक्ट्रेस अमीषा पटेल को सनी देओल को संभालते देखा जा सकता है। दोनों ने साथ में फिल्म गदर और गदर 2 में काम किया था। फैंस को भी ये वीडियो काफी इमोशनल कर रहा है। सनी पिता को स्क्रीन पर देखकर रोने लगते हैं, जिन्हें संभालने के लिए अमीषा आगे आती हैं।

फिल्म में कौन-कौन हैं?

इस वीडियो में सनी और बॉबी के अलावा, अमीषा, टाइगर श्रॉफ, सिंगर मीका, मनीष पॉल, अभय देओल जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं। इक्कीस में धर्मेंद्र के अलावा अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत, विवान शाह और सिकंदर खेर जैसे कमाल के एक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस फिल्म से अगस्त्य अपना सिल्वर स्क्रीन डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म 1 जनवरी को रिलीज हो रही है।