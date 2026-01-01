Sunny And Bobby Deol: पिता धर्मेंद्र को याद कर फिर इमोशनल हुए सनी और बॉबी देओल

हिंदी सिनेमा में ही-मैन के नाम से मशहूर थे धर्मेंद्र

Sunny And Bobby Deol, (आज समाज), मुंबई: हिंदी सिनेमा में ही-मैन के नाम से मशहूर हुए दिग्गज और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने इस दुनिया को नवंबर 2025 में अलविदा कह दिया था। उनका जाना बॉलीवुड के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी लाइफ के 65 साल हिंदी सिनेमा को दिए थे। इस दौरान अभिनेता ने एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। वो आखिरी वक्त तक काम करते रहे और उनके निधन के बाद अब उनकी आखिरी फिल्म भी रिलीज हो चुकी है। नाम है इक्कीस।

इक्कीस पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी। हालांकि इसकी रिलीज आगे बढ़ा दी गई थी। इसे आखिरकार 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। अपने पिता धर्मंेद्र की आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले सनी देओल और बॉबी देओल काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी धर्मेंद्र की तस्वीर शेयर करते हुए एक बार फिर से अपने पिता को याद किया है और अपने पिता की फिल्म को लेकर फैंस के लिए खास मैसेज लिखा है।

इंटाग्राम हैंडल पर शेयर की तस्वीर

सनी देओल और बॉबी देओल ने 31 दिसंबर की शाम को अपने इंटाग्राम हैंडल पर पिता की एक तस्वीर शेयर की। साथ में लिखा, हमारे पापा, जो मिट्टी से बने हुए इंसान हैं। इक्कीस उनकी श्रद्धांजलि है, उस धरती के लिए उनका उपहार जिसे वे प्यार करते थे और उन फैंस के लिए जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। हमारे परिवार के लिए। ये उनकी आत्मा, साहस और उनके दिल से भरा एक अनमोल खजाना है। आज, प्यार और अपार गर्व के साथ, हम इसे दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये उनकी तरह हमेशा अमर रहे।

अगस्त्य नंदा के पिता के रोल में हैं धर्मेंद्र

इक्कीस में अहम रोल अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा निभा रहे हैं। उन्होंने फिल्म में परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है। जबकि धर्मेंद्र उनके पिता एम। एल। खेत्रपाल के किरदार में हैं। फिल्म का हिस्सा जयदीप अहलावत, सिमर भाटिया, एकावली खन्ना और सिकंदर खेर भी हैं। इसका डायरेक्शन श्रीराम राघवन ने किया है और उन्होंने ही इसकी कहानी भी लिखी है।