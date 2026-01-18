Sunita Ahuja On Govinda Affair: गोविंदा के अफेयर पर फिर भड़कीं सुनीता आहूजा, बोलीं– कभी माफ नहीं करूंगी

Sunita Ahuja On Govinda Affair: बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा, जिन्होंने 90 के दशक में लगातार हिट फिल्मों से इंडस्ट्री पर राज किया, पिछले कई सालों से सिल्वर स्क्रीन से दूर हैं। जहाँ एक तरफ़ उनकी प्रोफेशनल गैरमौजूदगी जारी है, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ़ अक्सर सुर्खियों में रहती है, खासकर उनके कथित अफेयर्स की बार-बार उड़ने वाली अफवाहों की वजह से।

गोविंदा की पत्नी, सुनीता आहूजा, इस मुद्दे पर अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटीं। एक बार फिर, उन्होंने अपने पति के कथित लिंक-अप्स के बारे में मज़बूत और बेबाक टिप्पणियाँ की हैं, जिससे यह साफ़ हो गया है कि वह बेवफ़ाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी।

“मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी,” सुनीता ने कहा

मिसमालिनी को दिए एक इंटरव्यू में, सुनीता आहूजा ने गोविंदा के कथित अफेयर्स और उन पर अपने रुख के बारे में खुलकर बात की। “मैं गोविंदा को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं नेपाल से हूँ—अगर मैंने खुखरी निकाल ली, तो हालात बहुत खराब हो सकते हैं। इसीलिए मैं अभी भी उन्हें सावधान रहने की चेतावनी देती हूँ,” उन्होंने साफ़-साफ़ कहा।

तीखा तंज कसते हुए सुनीता ने आगे कहा, “आस-पास ऐसी बहुत सी लड़कियाँ हैं, लेकिन तुम बेवकूफ़ नहीं हो। अब तुम 63 साल के हो गए हो। तुम्हें अपनी बेटी टीना की शादी करनी है और अपने बेटे यशवर्धन का करियर बनाना है।”

उन्होंने यह भी साफ़ किया कि उनके बेटे ने कभी गोविंदा से प्रोफेशनल मदद नहीं माँगी, और न ही गोविंदा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी मदद की है। “मैंने यह सब गोविंदा के मुँह पर कहा है।

उसका नाम भी समस्या है—उसका नाम गोविंदा है, इसीलिए उसके आस-पास इतनी सारी ‘गोपियाँ’ हैं। जब मैं दुर्गा का रूप धारण करूँगी, तब तुम देखोगे,” उन्होंने साफ़ तौर पर गुस्से में कहा।

गोविंदा के करियर में गिरावट पर सुनीता

यह पहली बार नहीं है जब सुनीता ने अपने पति की पर्सनल लाइफ़ के बारे में सार्वजनिक रूप से बात की है। पिछले कई इंटरव्यू में, उन्होंने गोविंदा के गिरते करियर ग्राफ़ के लिए गलत संगत और बुरी सलाह को भी ज़िम्मेदार ठहराया है।

उन्होंने पहले कहा था कि गोविंदा के आस-पास के लोग अक्सर उन्हें गुमराह करते हैं, और वह बिना सोचे-समझे उनकी सलाह मानते हैं, जिससे आखिरकार उनके अपने करियर को नुकसान होता है।

एक लंबा रिश्ता

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी और वे बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा के माता-पिता हैं। दशकों की शादी के बाद भी, सुनीता की हालिया टिप्पणियों ने एक बार फिर बॉलीवुड के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी कपल्स में से एक के पर्दे के पीछे की उथल-पुथल को उजागर किया है।

