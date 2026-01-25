Suniel Shetty की लव लाइफ का बड़ा खुलासा: शादीशुदा होते हुए भी इन हसीनाओं से जुड़ा नाम

Suniel Shetty की लव लाइफ का बड़ा खुलासा: शादीशुदा होते हुए भी इन हसीनाओं से जुड़ा नाम

Suniel Shetty: बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी को हमेशा उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक समर्पित फैमिली मैन की इमेज के लिए सराहा गया है। हालांकि, शादीशुदा होने के बावजूद, उनकी पर्सनल लाइफ अक्सर अफवाहों और कथित लिंक-अप्स से घिरी रही है, जिन्होंने सालों तक मीडिया का ध्यान खींचा।

सुनील ने लगभग नौ साल तक डेट करने के बाद 1991 में माना शेट्टी से शादी की। हालांकि उन्होंने लगातार कहा है कि उनका परिवार हमेशा उनकी पहली प्रायोरिटी रहा है, लेकिन पुरानी रिपोर्ट्स और गॉसिप कॉलम में दावा किया गया था कि उनका नाम कई लीडिंग एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था

कुछ अफवाहों में तो यह भी कहा गया कि वह एक समय दूसरी शादी के बारे में सोच रहे थे। हालांकि, सुनील ने इन दावों को बार-बार नकारा है। यहां उन एक्ट्रेस पर एक नज़र डालते हैं जिनके नाम अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स में उनके साथ जोड़े गए थे।

करिश्मा कपूर

सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर ने कई फिल्मों में साथ काम किया और वे एक पॉपुलर ऑन-स्क्रीन जोड़ी थे। उनके करियर के पीक पर उनकी केमिस्ट्री ने डेटिंग की अफवाहों को जन्म दिया। हालांकि, दोनों एक्टर्स ने इन दावों को खारिज कर दिया और उन्हें सिर्फ़ बेबुनियाद गॉसिप बताया।

सोनाली बेंद्रे

सभी कथित लिंक-अप्स में, सोनाली बेंद्रे का नाम सबसे ज़्यादा सामने आया। दोनों के बीच गहरा रिश्ता था और उन्हें अक्सर साथ देखा जाता था, जिससे बड़े पैमाने पर अटकलें लगने लगीं। एक पुराने इंटरव्यू में, सुनील ने खुद माना था कि अपनी पत्नी माना के बाद, सोनाली उनकी ज़िंदगी के सबसे करीबी लोगों में से एक थीं।

उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सोनाली उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थीं और कथित तौर पर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती थीं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि सुनील ने आखिरकार अपने परिवार को चुनने से पहले कुछ समय के लिए दोबारा शादी के बारे में सोचा था। आखिरकार, रिश्ता खत्म हो गया और दोनों अलग हो गए।

शिल्पा शेट्टी

सुनील शेट्टी का नाम शिल्पा शेट्टी के साथ भी जोड़ा गया था, हालांकि दोनों में से किसी ने भी अफवाहों के बारे में सार्वजनिक रूप से बात नहीं की। अटकलें बिना पुष्टि के ही रहीं और धीरे-धीरे खत्म हो गईं।

एक शादी जो मज़बूत बनी रही

लगातार अफवाहों के बावजूद, सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की शादी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस कपल ने 1991 में शादी की थी और वे बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा लंबे समय तक चलने वाली जोड़ियों में से एक हैं।

सुनील ने अक्सर माना को अपना इमोशनल सहारा बताया है और कहा है कि उन्होंने कभी भी गॉसिप को अपनी पारिवारिक ज़िंदगी पर असर नहीं डालने दिया। फैंस को आज भी उनका रिश्ता पसंद है

आज भी सुनील और माना शेट्टी को फैंस बहुत पसंद करते हैं। उनके साथ में दिखने और फैमिली फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिससे उनके मज़बूत रिश्ते की तारीफ होती है।

हालांकि सुनील शेट्टी के करियर के पीक पर उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ बिना वेरिफाई की हुई अफवाहें ही रहीं। जो बात पक्की है, वह यह है कि उन्होंने विवादों के बजाय स्थिरता, परिवार और वफादारी को चुना – यही बात आज भी उनकी पब्लिक इमेज को परिभाषित करती है।

