Sunil Grover Viral Video: करोड़ों की दौलत, फिर भी फुटपाथ पर सोते दिखे सुनील ग्रोवर! वायरल VIDEO ने खोला राज

Sunil Grover Viral Video: सुनील ग्रोवर का सड़क पर सोने वाला वीडियो: मशहूर एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक बार फिर अपनी सादगी से इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है। भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे सफल चेहरों में से एक होने के बावजूद, इस कॉमेडियन ने खुले आसमान के नीचे नदी किनारे फुटपाथ पर शांति से सोते हुए अपना एक वीडियो शेयर करके फैंस को चौंका दिया।

उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में सुनील को रात के समय नदी किनारे बने घाट के पास एक पुरानी चटाई पर आराम करते हुए देखा जा सकता है। उनके आस-पास कई अन्य श्रद्धालु भी सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट में एक काव्यात्मक अंदाज़ जोड़ते हुए, सुनील ने इसे कैप्शन दिया, “तारे ज़मीन पर,” जबकि बैकग्राउंड में भक्ति गीत “जय कार महाकाल” बज रहा था।

सुनील की सादगी ने फिर जीता दिल

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हालांकि सुनील ने यह नहीं बताया कि वीडियो किस जगह शूट किया गया था, लेकिन फैंस ने तुरंत उनके ज़मीन से जुड़े स्वभाव की तारीफ़ की। यह क्लिप जल्द ही वायरल हो गई और सोशल मीडिया यूज़र्स ने शोहरत और सफलता के बावजूद सादा जीवन जीने के लिए एक्टर की तारीफ़ की।

यह पहली बार नहीं है जब सुनील ने अपने ज़मीन से जुड़े व्यक्तित्व से फैंस को प्रभावित किया है। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अक्सर शोबिज़ की चकाचौंध से दूर आम ज़िंदगी के अनुभवों का आनंद लेते हुए अपनी झलकियाँ शेयर की हैं।

कपड़े धोने से लेकर आम आदमी की तरह जीने तक

कुछ महीने पहले, सुनील ग्रोवर का एक और वीडियो चर्चा में आया था, जिसमें उन्हें सड़क किनारे लगे हैंडपंप पर कपड़े धोते हुए देखा गया था। गुलाबी टी-शर्ट और काले ट्रैक पैंट जैसे कैज़ुअल कपड़ों में, कॉमेडियन ने बाल्टी में अपने कपड़े धोए और फिर चेहरे पर पानी के छींटे मारे।

1962 की फ़िल्म ‘बात एक रात की’ के क्लासिक गाने “ना तुम हमें जानो” पर बनी इस रील को फैंस से बहुत प्यार मिला, जिन्होंने उनके विनम्र और आम लोगों से जुड़े अंदाज़ की तारीफ़ की।

उनका देसी अंदाज़ अक्सर वायरल होता है

एक और वायरल क्लिप में, सुनील को ज़मीन पर बैठकर पारंपरिक मिट्टी के चूल्हे पर रोटियाँ बनाते हुए देखा गया। आटा गूंथने से लेकर खुली आग पर रोटियाँ सेंकने तक, एक्टर ने अपने मज़ाकिया अंदाज़ को बनाए रखते हुए अपनी कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया।

ऑनलाइन वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कैप्शन लिखा, “दोस्तों, रोटी खा लो।” यह पोस्ट जल्द ही फैंस की पसंदीदा बन गई और हज़ारों लोगों ने उनकी सादगी और असलियत की तारीफ़ की। स्क्रीन पर और स्क्रीन के बाहर भी लोगों का दिल जीतना

प्रोफ़ेशनल तौर पर, सुनील ग्रोवर हाल ही में ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में दर्शकों का मनोरंजन करते दिखे। अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और यादगार परफ़ॉर्मेंस की वजह से वह देश के सबसे पसंदीदा एंटरटेनर्स में से एक बने हुए हैं।

चाहे बॉलीवुड सुपरस्टार्स की मज़ेदार मिमिक्री हो या सोशल मीडिया पर उनकी बेबाक पोस्ट, सुनील में दर्शकों से जुड़ने की एक अनोखी काबिलियत है। और एक बार फिर, उनके हालिया वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि असली स्टारडम का मतलब लग्ज़री नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना है।