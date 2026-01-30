Suniel Shetty Not Watched Ahan Border 2: अहान के लिए मन्नत निभा रहे सुनील शेट्टी, इसलिए अब तक नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’

By
Mohit Saini
-
0
57
Suniel Shetty Not Watched Ahan Border 2: अहान के लिए मन्नत निभा रहे सुनील शेट्टी, इसलिए अब तक नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’

Suniel Shetty Not Watched Ahan Border 2:  जहां बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई कर रही है, वहीं एक्टर सुनील शेट्टी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है – उन्होंने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। इस फैसले के पीछे की वजह बहुत इमोशनल है और उनके बेटे अहान शेट्टी से जुड़ी है, जो इस बहुचर्चित सीक्वल में लीड रोल निभा रहे हैं। सुनील ने खुद बताया कि उन्होंने अपने बेटे की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म की स्क्रीनिंग से दूर रहने का फैसला क्यों किया।

सुनील शेट्टी का एक इमोशनल खुलासा

सुनील शेट्टी ने कन्फर्म किया कि उन्होंने अभी तक बॉर्डर 2 नहीं देखी है और यह भी बताया कि वह इसे कब देखने का प्लान बना रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुनील ओरिजिनल बॉर्डर (1997) का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट भैरों सिंह राठौड़ का रोल निभाया था, जिससे यह सीक्वल उनके दिल के बहुत करीब है। फिर भी, इमोशनल जुड़ाव के बावजूद, एक्टर ने जानबूझकर फिल्म देखने से दूरी बनाए रखी है – एक ऐसे कारण से जिसे वह एक पर्सनल कसम कहते हैं।

अहान के लिए खुद से किया वादा

हाल ही में एक इंटरव्यू में, सुनील शेट्टी ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद से वादा किया है कि वह बॉर्डर 2 तभी देखेंगे जब फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला गर्व या अहंकार से नहीं, बल्कि अपने बेटे की सफलता के लिए विश्वास और उम्मीद से लिया गया है।

“मैं साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठा रहा”

मिड-डे को दिए एक इंटरव्यू में फिल्म के प्रीमियर को याद करते हुए, सुनील ने बताया कि जब उनकी पत्नी माना शेट्टी, बेटी अथिया शेट्टी और दामाद केएल राहुल अहान के साथ थिएटर के अंदर फिल्म देख रहे थे, तो वह बाहर बैठे थे। सुनील ने कहा, “मैं साढ़े तीन घंटे थिएटर के बाहर बैठा रहा, लोगों से मिलता रहा और फिल्म की तारीफें सुनता रहा।”

कई फैंस को यह जेस्चर बहुत इमोशनल लगा, इसे एक पिता के अपने बच्चे पर चुपचाप सपोर्ट और विश्वास का एक खूबसूरत उदाहरण बताया। “मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी है”

अपने फैसले के बारे में और बताते हुए सुनील ने कहा: “पहले दिन से ही मैंने कहा था कि जब तक बॉर्डर 2 दुनिया भर में ₹500 करोड़ नहीं कमा लेती, मैं इसे नहीं देखूंगा। मैंने अहान के लिए मन्नत मांगी है। मैंने अभी तक फिल्म का एक भी फ्रेम नहीं देखा है। कृपया इसे घमंड न समझें।”

अगर फिल्म ₹500 करोड़ तक नहीं पहुंची तो क्या होगा?

जब पूछा गया कि अगर बॉर्डर 2 ₹500 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो क्या होगा, तो सुनील ने आत्मविश्वास और उम्मीद के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी।

उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी माना को फिल्म बहुत पसंद आई, और जिसने भी इसे देखा है, उसने अहान की परफॉर्मेंस की तारीफ की है। सुनील ने इस बात पर भी खुशी जताई कि धुरंधर के बाद एक और हिंदी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

“मुझे अहान और उसके फैसलों पर गर्व है”

सुनील शेट्टी ने यह भी बताया कि समय आने पर वह फिल्म कैसे देखने का प्लान बना रहे हैं। “मैं इसे अहान, उसके दोस्तों और अपने परिवार के साथ देखूंगा। मैं सनी पाजी, वरुण और बाकी सभी को भी साथ ले जाऊंगा। हो सकता है कि यह उनका दूसरा बार देखना हो, लेकिन यह मेरा पहला होगा। मुझे नहीं पता कि उसके बाद मैं इसे कितनी बार देखूंगा, लेकिन मुझे हमेशा अहान और उसके फैसलों पर गर्व रहा है।”

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस अपडेट

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा हैं। फिल्म को निधि दत्ता और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है।

अब तक, बॉर्डर 2 ने सिर्फ छह दिनों में दुनिया भर में लगभग ₹295.10 करोड़ कमाए हैं। इसका मतलब है कि फिल्म को सुनील शेट्टी के वादे के मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए अभी भी लगभग ₹206 करोड़ और चाहिए—और तभी यह गर्व करने वाला पिता आखिरकार अपने बेटे की फिल्म देखेगा।

यह भी पढ़ें : Celina Jaitly: पति पीटर हाग से 100 करोड़ मुआवजा, हर महीने 10 लाख मेंटेनेंस की मांग