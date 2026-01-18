Suniel Shetty Defends Varun Dhawan: वरुण धवन के सपोर्ट में उतरे सुनील शेट्टी, ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब

कहा- जब फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो वरुण करेंगे कमाल

Suniel Shetty Defends Varun Dhawan, (आज समाज), मुंबई: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म के टीजर के बाद इसके टीजर ने भी धूम मचा दी है। ट्रेलर को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। हालांकि अभिनेता वरुण धवन को ट्रेलर और इसके गानों में उनके एक्सप्रेशन को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है और उन पर काफी मीम्स भी बन रहे हैं। हालांकि मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है और वरुण को शानदार एक्टर बताते हुए उनका सपोर्ट किया है।

बॉर्डर 2 में सनी देओल और वरुण धवन के अलावा सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ भी लीड रोल में हैं। वहीं सुनील शेट्टी बॉर्डर का हिस्सा रह चुके हैं। बॉर्डर के अगले पार्ट के रिलीज से कुछ दिनों पहले सुनील शेट्टी ने फिल्म को लेकर बात की है और वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो वरुण धवन कमाल करने वाले हैं।

वरुण को सुनील ने बताया शानदार एक्टर

सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा, क्या किसी ने फिल्म देखी है? किसी ने अभी तक फिल्म नहीं देखी है। हमने बस अभी तक फिल्म की कुछ ही झलकियां देखी हैं। वरुण धवन फिल्म में कमाल करने वाले हैं, वो शानदार एक्टर हैं। लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि वरुण खुद का किरदार नहीं निभा रहे हैं, वो एक सम्मानित अफसर का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। किसी को बुरा-भला कहना और नीचा दिखाना बहुत आसान होता है।

इंडस्ट्री में असफलता से डर लगता है

जब आप गिरते हैं, तो पूरी दुनिया देखती है, सुनील ने आगे कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें और मैं सफलता की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे इंडस्ट्री में असफलता से डर लगता है, सफलता से नहीं।

दूसरी फील्ड में जब आप गिरते हैं, तो आप उठकर आगे बढ़ते हैं। यहां, जब आप गिरते हैं, तो पूरी दुनिया आपको देखती है और आपको ऐसा महसूस कराती है कि आप कुछ भी नहीं हैं। लोगों को लगता है कि हिंदी फिल्म अभिनेता अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। हम बहुत कुछ जानते हैं और हम होशियार हैं।