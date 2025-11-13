Sunanda Sharma: आओ स्टेज पर…” सुनंदा शर्मा ने फैन को लगाया गले, वीडियो वायरल

By
Mohit Saini
-
0
59
Sunanda Sharma: इंटरनेट एक बार फिर एक दिल को छू लेने वाले वायरल पल से गुलज़ार है – इस बार लोकप्रिय पंजाबी गायिका सुनंदा शर्मा। मोहाली में उनके कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें गायिका एक प्रशंसक को मंच पर बुलाती हैं और उसे प्यार से गले लगाती हैं। स्टार और उनके प्रशंसक के बीच के इस भावुक पल ने इंटरनेट पर प्रशंसकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है।

मोहाली का वायरल पल

अब वायरल हो रहे इस क्लिप में, भीड़ में से एक प्रशंसक सुनंदा को एक शायरी समर्पित करता है। उसके शब्दों से प्रभावित होकर, गायिका उसे मंच पर बुलाती हैं – और उसे कसकर गले लगा लेती हैं, जिससे दर्शक तालियाँ बजाने लगते हैं। भावुक प्रशंसक, सुनंदा द्वारा उसे दिलासा दिए जाने पर भावुक हो जाता है। नेटिज़न्स इसे साल के सबसे प्यारे और सबसे सच्चे सेलिब्रिटी-प्रशंसक पलों में से एक बता रहे हैं।

सुनंदा शर्मा कौन हैं?

पंजाब के फतेहगढ़ चूड़ियां में जन्मी सुनंदा शर्मा आज पंजाबी संगीत और फिल्म जगत के सबसे बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिल्ली अख जैसे कवर गानों से की थी, लेकिन 2017 में आए उनके हिट गाने “जानी तेरा ना” ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। यह गाना आज भी प्रशंसकों का पसंदीदा बना हुआ है।

तब से, उन्होंने पटाके, दूजी वार प्यार, तेरे नाल नचना और उड़ दी फिरां जैसे कई चार्टबस्टर गाने दिए हैं। गायन के अलावा, सुनंदा ने अभिनय में भी कदम रखा है – उन्होंने पंजाबी युद्ध फिल्म सज्जन सिंह रंगरूट में दिलजीत दोसांझ के साथ अभिनय किया था।

उनके करियर की बुलंदियाँ और विवाद

उनके गाने तो ट्रेंड कर ही रहे हैं, लेकिन सुनंदा का नाम विवादों में भी रहा है। उन्होंने पहले संगीत निर्माता पिंकी धालीवाल पर धोखाधड़ी और उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। हाल ही में, उन्होंने करण औजला के साथ अपने नवीनतम हिट गाने “बॉयफ्रेंड” के लिए फिर से सुर्खियाँ बटोरीं, जो रिलीज़ होने के कुछ ही घंटों में वायरल हो गया।

प्रशंसक बातें करना बंद नहीं कर पा रहे हैं

मोहाली कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल होने के बाद, प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर गायिका के लिए प्यार की बाढ़ ला दी है। “शुद्ध आत्मा!”, “यही कारण है कि उन्हें इतना प्यार मिलता है”, और “कलाकार और प्रशंसक के बीच सच्चा जुड़ाव” जैसे कमेंट इंस्टाग्राम और एक्स पर छा रहे हैं।

