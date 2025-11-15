Surya Gochar Vrishchik: सूर्य आज वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश

चमकेगा इन 8 राशि वालों का भाग्य
Surya Gochar Vrishchik, (आज समाज), नई दिल्ली: 16 नवंबर यानी की आज सूर्य जब गहरी और बदलावशील वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, तब यह भीतर की जागरूकता और इच्छाशक्ति को मजबूत करने वाला समय बनेगा जिससे कुछ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। सूर्य का यह गोचर भावनात्मक विकास और गहरी समझ का संकेत देता है। वृश्चिक का प्रभाव सूर्य की ऊर्जा को गंभीरता, उद्देश्य और भीतर की परतों को समझने की क्षमता देगा।
हर राशि को इस दौरान ध्यान, हिम्मत और अपनी सच्ची राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। यह गोचर उपचार, महत्वाकांक्षा और बदलाव की राह खोलता है, जिससे आप अपनी छिपी ताकतों को पहचानकर आगे बढ़ सकेंगे।
- मेष: मेष राशि वालों के लिए सूर्य पांचवें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपकी कुंडली के आठवें भाव से गुजरेंगे। यह गोचर आपके भीतर व्यक्तिगत बदलाव, साझा धन और भावनात्मक गहराई को बढ़ाएगा। विरासत, संयुक्त निवेश या किसी छुपी हुई बात से संबंधित मुद्दे सामने आ सकते हैं। सूर्य की दूसरे भाव पर दृष्टि आपको अपनी बोलचाल में संयम रखने और व्यवहारिक वित्तीय योजना बनाने की प्रेरणा देगी। यह समय आपको भीतर झांकने, पुराने बोझ छोड़ने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने में मदद करता है।
- उपाय: प्रतिदिन उगते सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार के दिन मंदिर में तांबा या लाल कपड़ा दान करें।
- वृषभ: वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपकी कुंडली के सातवें भाव से गुजरेंगे। इस गोचर से आपके रिश्तों, चाहे निजी हों या पेशेवर, में ध्यान देना जरूरी होगा। कुछ लोगों को साझेदारी में तेजी या संतुलन देखने को मिल सकती है, जबकि कई लोग आपसी समझ से संबंधों को और मजबूत कर पाएंगे। सूर्य की प्रथम भाव पर दृष्टि आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी और आपको सौम्यता के साथ अपनी बात रखने की क्षमता देगी।
- उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य के सामने घी का दीपक जलाएं। रविवार को जरूरतमंदों को गुड़ और गेहूं का दान करें।
- मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं और इस समय आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपकी सेहत, कॉम्पीटीशन, और काम से जुड़े प्रयासों पर ध्यान दिलाएगी। आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए और मजबूत प्रेरणा महसूस करेंगे। लेकिन सूर्य की बारहवें भाव पर दृष्टि थकान या मानसिक दबाव बढ़ा सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा न थकाएं। अनुशासन और रणनीति से किया गया प्रयास आपको सफलता देगा।
- उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कामकाज में अहंकार से बचें और संयमित व्यवहार रखें।
- कर्क: सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर अब पांचवे भाव में चल रहे हैं। इस दौरान आपकी रचनात्मकता, प्रेम और बच्चों से जुड़ी बातें मुख्य रूप से उभर सकती हैं। किसी कला, पढ़ाई या शौक में दोबारा रुचि जागती दिखती है। सूर्य का ग्यारहवें भाव पर दृष्टि डालना नए दोस्तों, लाभ और नेटवर्किंग के अच्छे मौके बनाता है। प्रेम में मन खुला रखिए और बातचीत में जिद से बचिए।
- उपाय: हर रविवार सूर्य को लाल फूल अर्पित करें। रविवार के दिन गायों या घोड़ों को गुड़ खिलाएं।
- सिंह: आपके स्वामी ग्रह सूर्य इस समय चौथे भाव से गुजर रहे हैं। परिवार, घर और भावनात्मक स्थिरता पर आपका ध्यान बढ़ सकता है। घर सुधारने, परिवार के साथ समय बिताने और जड़ों से जुड़ने का अच्छा समय है। सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि आपकी प्रोफेशनल छवि को मजबूत बनाती है। निजी जीवन और काम—दोनों को संतुलित रखेंगे तो प्रगति भी मिलेगी और सुकून भी।
- उपाय: रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल दें। रविवार को गेहूं और मसूर दान करें।
- कन्या: सूर्य आपके बारहवें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव से गुजर रहे हैं। इस समय आपका साहस, बातचीत की क्षमता और पहल बढ़ती दिखती है। आप अपने लक्ष्य की तरफ ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। सूर्य की नौवें भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक विकास, भाग्य और सीखने की ऊर्जा बढ़ाती है। बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। भाई-बहनों या करीबी लोगों से छोटी-सी बात पर तकरार न होने दें।
- उपाय: हर सुबह ॐ सूर्याय नम: का जाप करें। रविवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं या दान दें।
- तुला: सूर्य आपके ग्यारहवें भाव के स्वामी बनकर इस समय दूसरे भाव में है। परिवार, धन और बोलचाल से जुड़ी बातें महत्वपूर्ण रहती हैं। आय बढ़ाने या बचत सुधारने के अवसर मिल सकते हैं। सूर्य की आठवीं भाव पर दृष्टि किसी छिपी हुई बात या धन संबंधी मुद्दे को उजागर कर सकती है—साफ और नैतिक तरीके से काम करेंगे तो सफलता पक्की है।
- उपाय: रविवार को ब्राह्मणों को लाल फल या गेहूं दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय गायत्री मंत्र का जाप करें।
- वृश्चिक: सूर्य आपके दसवें भाव के स्वामी होकर इस समय लग्न में स्थित है। यह समय आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और निर्णय लेने की ताकत बढ़ाता है। काम या निजी जीवन में कोई बड़ा कदम उठाने का मन बन सकता है। सूर्य की सातवीं भाव पर दृष्टि रिश्तों को भी उजागर करती है। थोड़ा संतुलन और सहानुभूति रिश्तों को पहले से बेहतर बना देगी।
- उपाय: रोज सुबह ॐ ह्रीं सूर्याय नम: का जाप करें। नम्रता बनाए रखें और रोजाना कृतज्ञता व्यक्त करें।
- धनु: सूर्य आपकी नौवीं भाव का स्वामी होकर इस समय बारहवीं भाव में है। मन एकांत, ध्यान, आध्यात्मिकता या विदेश से जुड़े विचारों की तरफ आकर्षित हो सकता है। सूर्य की छठी भाव पर दृष्टि आपको चुनौतियों पर जीत दिलाती है। चाहे वह स्वास्थ्य, काम या दिनचर्या से जुड़ी हो। बस अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
- उपाय: जरूरतमंदों को लाल या पीले कपड़े दान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें।
- मकर: सूर्य आपकी आठवीं भाव का स्वामी होकर इस समय ग्यारहवीं भाव में है। आय, लाभ और पेशे से जुड़े नए अवसर सामने आ सकते हैं। पुराने कामों का लाभ या अचानक मिलने वाला फायदा भी संभव है। सूर्य की पांचवीं भाव पर दृष्टि रचनात्मकता, बुद्धि और निर्णय क्षमता को तेज करती है। सामाजिक दायरों में विनम्र रहें, यही आपको आगे बढ़ाएगा।
- उपाय: मानसिक स्पष्टता के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को मंदिर में गुड़ या लाल कपड़ा अर्पित करें।
- कुंभ: सूर्य आपकी सातवीं भाव का स्वामी बनकर अब दशम भाव में है। यह करियर में प्रगति, नेतृत्व और पहचान बढ़ाने वाला समय है। काम की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ आपकी क्षमता भी चमकती दिखेगी। सूर्य की चौथी भाव पर दृष्टि घर और मन दोनों में स्थिरता और सुकून लाती है। अधिकार के साथ-साथ विनम्रता भी रखें। यही आपकी जीत है।
- उपाय: रविवार को गेहूं और गुड़ सूर्य देव को अर्पित करें। सुबह सूर्य की दिशा में देखते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें।
- मीन: सूर्य आपकी छठी भाव का स्वामी होकर इस समय नौवीं भाव में है। सीखने, यात्रा, विश्वास और आध्यात्मिक विकास से जुड़ी ऊर्जा बढ़ती है। सत्य की खोज या किसी महत्वपूर्ण ज्ञान की तरफ झुकाव हो सकता है। सूर्य की तीसरी भाव पर दृष्टि आपकी हिम्मत और अभिव्यक्ति को मजबूत बनाती है—बस बातचीत में विनम्रता बनी रहे।
- उपाय: रविवार को सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें। गुड़ या गेहूं जरूरतमंदों को दान करें।