Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य देव आज शनि के नक्षत्र में करेंगे प्रवेश

By
Rajesh
-
0
47
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य देव आज शनि के नक्षत्र में करेंगे प्रवेश
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य देव आज शनि के नक्षत्र में करेंगे प्रवेश

इन राशि के जातकों को मिलेगा अपार धन
Surya Nakshatra Parivartan, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य देव ग्रहों के राजा माने जाते हैं। सूर्य देव शक्ति, आत्मविश्वास, नेतृत्व और अहम के कारक माने गए हैं। सूर्य देव आज नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। वो विशाखा नक्षत्र से निकलेंगे और अपने पुत्र शनि के ही अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव दो दिसंबर तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि अनुशासन, कर्म, संघर्ष और व्यवहारिकता का कारक माने जाते हैं।

सभी राशियों पर पड़ेगा प्रभाव

सूर्य देव के शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से दो विपरीत स्वभाव एक साथ आते हैं। ज्योतिषविद ये कहते हैं कि जब ये दोनों उर्जा एक ही नक्षत्र में सक्रिय होती है, तो जीवन में अच्छे और ठोस नतीजे मिलते हैं। जो काम लबें समय से रुके होते हैं, उनमें भी तेजी आ जाती है। वहीं सूर्य देव के नक्षत्र परिवर्तन करने का प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ेगा, लेकिन इन तीन राशियों के जातकों को अपार धन का लाभ हो सकता है।

  • मिथुन राशि: सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस समय मिथुन राशि के नौकरीपेशा जातकों को करियर में नई शुरूआत मिल सकती है। नौकरी खोज रहे लोगों को नौकरी मिल सकती है। रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है।
  • वृश्चिक राशि: सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। इस समय वृश्चिक राशि वाले मनचाही उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आर्थिक लाभ, नए अवसर और काम में सफलता पा सकते हैं। बड़ी योजनाओं पर काम कर सकते हैं।
  • सिंह राशि: सूर्य का अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत फलदायी साबित हो सकता है। इस समय में सिंह राशि वालों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक हालत पहले से और मजबूत हो सकती है। वाद-विवाद शांत होंगे।