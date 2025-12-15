Surya Gochar Dhanu Rashi: सूर्यदेव आज धनु राशि में करेंगे प्रवेश, मेष सहित इन राशिवालों की चमकेगी किस्मत

सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, अधिकार और जीवन शक्ति का प्रतीक

Surya Gochar Dhanu Rashi, (आज समाज), नई दिल्ली: सूर्य का धनु राशि में जाना एक अहम खगोलीय बदलाव है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा, आत्मसम्मान, अधिकार और जीवन शक्ति का प्रतीक है। जब सूर्य बृहस्पति की राशि में आते हैं, तो नैतिकता, विश्वास, सीखने की इच्छा और जीवन के उद्देश्य से जुड़े विषय आगे आ जाते हैं। यह समय रुककर सोचने, अपनी दिशा पर दोबारा विचार करने और कर्मों को अपने मूल्यों से जोड़ने का मौका देता है। इस दौरान करियर, रिश्ते, पैसा और निजी जीवन सूर्य की स्थिति से प्रभावित होते हैं।

मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और इस समय नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे भाग्य, पढ़ाई, दूर की यात्राएं और आध्यात्मिक कामों में मदद मिलती है। आप पढ़ने-सीखने, धार्मिक गतिविधियों या गुरु और बुजुर्गों की सलाह की ओर आकर्षित हो सकते हैं। सूर्य की तृतीय भाव पर दृष्टि साहस और पहल बढ़ाती है, लेकिन अगर अहंकार हावी हुआ तो भाई-बहनों या करीबी लोगों से हल्की नोकझोंक हो सकती है। उपाय: रोज सुबह उगते सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें।

वृषभ राशि में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय बाहर की तरक्की से ज्यादा अंदरूनी बदलाव दिखाता है। साझा धन, विरासत या भावनात्मक सुधार से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। सूर्य की द्वितीय भाव पर दृष्टि परिवार, बोलचाल और बचत पर ध्यान दिलाती है। पैसों के मामले में साफ बात करना जरूरी रहेगा। उपाय: रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें।

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय साझेदारी और सार्वजनिक रिश्ते अहम रहेंगे। व्यापार या काम की साझेदारी से पहचान मिल सकती है, अगर आपसी सम्मान बना रहे। सूर्य की लग्न पर दृष्टि आत्मविश्वास बढ़ाती है, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा हावी भी लग सकते हैं, इसलिए दूसरों की बात सुनना जरूरी है। उपाय: रविवार को सूर्य को लाल फूल चढ़ाएं और विनम्र रहें।

कर्क राशि में सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय विरोधियों पर जीत, कर्ज से राहत और काम की दिनचर्या सुधारने में मदद करता है। लेकिन सूर्य की द्वादश भाव पर दृष्टि से स्वास्थ्य, यात्रा या दान पर खर्च बढ़ सकता है। पैसों की योजना बनाकर चलें। उपाय: नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर काफी अच्छा है क्योंकि सूर्य आपकी लग्न के स्वामी हैं। पंचम भाव से गोचर करते हुए सूर्य रचनात्मकता, नेतृत्व, पढ़ाई और संतान से जुड़े मामलों को मजबूत करते हैं। अगर समझदारी से कदम उठाए जाएं तो निवेश या अनुमान से लाभ हो सकता है। सूर्य की एकादश भाव पर दृष्टि आमदनी, संपर्क और पुरानी इच्छाओं की पूर्ति में मदद करती है। उपाय: हर सुबह सूर्य को जल में लाल फूल मिलाकर अर्पित करें।

कन्या राशि में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। काम का दबाव या मन की बेचैनी घर की शांति को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। हालांकि सूर्य की दशम भाव पर दृष्टि से काम में पहचान, जिम्मेदारी और अधिकार मिल सकता है, अगर आप अनुशासन में रहें और अहंकार से बचें। उपाय: बुजुर्गों की सेवा करें और आॅफिस में टकराव से बचें।

तुला राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं। इससे बातचीत, हिम्मत और खुद के प्रयास मजबूत होंगे। नेटवर्किंग, मीडिया या छोटी यात्राओं से फायदा हो सकता है। सूर्य की नवम भाव पर दृष्टि आध्यात्मिक सोच, पढ़ाई और गुरुजनों का सहयोग बढ़ाती है। उपाय: रोज सूर्य नमस्कार करें।

वृश्चिक राशि में सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं। करियर में मान-सम्मान और अधिकार बढ़ सकता है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। सूर्य की अष्टम भाव पर दृष्टि अचानक बदलाव दिखाती है, इसलिए जोखिम भरे निवेश और गुप्त लेन-देन से बचें। उपाय: रविवार को तांबे की वस्तु या लाल कपड़ा दान करें।

रविवार को तांबे की वस्तु या लाल कपड़ा दान करें। धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व और लक्ष्य को लेकर साफ सोच बढ़ेगी। बड़ों या शिक्षकों की सलाह फायदेमंद रहेगी। सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि साझेदारी और सार्वजनिक छवि को प्रभावित करेगी और असरदार लोगों से मौके मिल सकते हैं। उपाय: सूर्योदय के समय ॐ सूर्याय नम: का जाप करें।

मकर राशि में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। यह समय आत्मचिंतन, आध्यात्मिक सोच और पुराने भावनात्मक बोझ छोड़ने का है। सूर्य की षष्ठ भाव पर दृष्टि से अनुशासित दिनचर्या अपनाने पर स्वास्थ्य और विरोधियों से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। उपाय: जरूरतमंदों को भोजन कराएं और बेवजह विवाद से बचें।

कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। साझेदारी, क्लाइंट और सामाजिक संपर्कों से लाभ हो सकता है। रिश्तों में अहंकार को संभालना जरूरी रहेगा। सूर्य की पंचम भाव पर दृष्टि रचनात्मकता, पढ़ाई और समझदारी से फैसले लेने में मदद करती है। उपाय: पिता, गुरु या मार्गदर्शकों का सम्मान करें और सूर्य को जल अर्पित करें।

पिता, गुरु या मार्गदर्शकों का सम्मान करें और सूर्य को जल अर्पित करें। मीन राशि: मीन राशि में सूर्य षष्ठ भाव के स्वामी हैं और दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन लगातार मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। सूर्य की चतुर्थ भाव पर दृष्टि से मन थोड़ा अशांत रह सकता है, इसलिए काम और घर के बीच संतुलन बनाकर चलें।