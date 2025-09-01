Sumona Chakravarti की कार पर हमला, अभिनेत्री ने मुंबई में सुनाई अपनी आपबीती

Sumona Chakravarti, (आज समाज), नई दिल्ली: “बड़े अच्छे लगते हैं” और “द कपिल शर्मा शो” में अपनी भूमिकाओं के लिए मशहूर अभिनेत्री सुमोना चक्रवर्ती ने हाल ही में मुंबई में अपने साथ हुई एक भयावह घटना का खुलासा करके अपने प्रशंसकों को चौंका दिया।

इंस्टाग्राम पर सुमोना ने बताया कि कैसे मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दिनदहाड़े उनकी कार पर हमला हुआ, जिससे वह हिल गईं और शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने लगीं।

उनकी कार पर हमला

अपनी आपबीती साझा करते हुए, सुमोना ने लिखा कि यह घटना दोपहर लगभग 12:30 बजे हुई जब वह कोलाबा से फोर्ट जा रही थीं। अचानक, प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने उनकी कार रोक ली। नारंगी रंग का स्टोल पहने एक व्यक्ति उनकी कार के बोनट पर ज़ोर-ज़ोर से पीटने लगा, हँसने लगा और अपना पेट उनकी गाड़ी से दबाने लगा।

इस बीच, उसके दोस्तों ने उनकी कार की खिड़कियों पर हाथ मारना शुरू कर दिया, “जय महाराष्ट्र” के नारे लगाने लगे और मज़ाक में हँसने लगे। सिर्फ़ पाँच मिनट के अंदर, यह क्रम दो बार दोहराया गया। हैरानी की बात यह है कि आसपास कोई पुलिस मौजूद नहीं थी—जब सुमोना ने बाद में उन्हें देखा, तो वे “बस बैठे, बातें कर रहे, इधर-उधर घूम रहे थे।”

पहली बार दक्षिण मुंबई में असुरक्षित

सुमोना ने बताया कि सालों से मुंबई में रहने के बावजूद, उन्हें अब तक दक्षिण मुंबई में कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने स्वीकार किया कि वह भाग्यशाली थीं कि उस समय उनके साथ एक पुरुष मित्र था—वरना, उन्हें नहीं पता था कि बात कैसे बिगड़ सकती थी। हालाँकि वह इस घटना का वीडियो बनाना चाहती थीं, लेकिन भीड़ को भड़काने के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया।

“सड़कें कूड़ेदान जैसी लग रही थीं” प्रदर्शन स्थल का वर्णन करते हुए, सुमोना ने कहा: “सड़कें केले के छिलकों, प्लास्टिक की बोतलों और गंदगी से अटी पड़ी थीं। फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लिया गया था। प्रदर्शनकारी विरोध के नाम पर खा रहे थे, सो रहे थे, खाना बना रहे थे, नहा रहे थे, पेशाब कर रहे थे, शौच कर रहे थे, वीडियो कॉल कर रहे थे और यहाँ तक कि रील भी शूट कर रहे थे। यह नागरिक ज़िम्मेदारी का पूरी तरह से मज़ाक था।”

कानून-व्यवस्था पर उनका संदेश

अभिनेत्री ने अधिकारियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की सख़्त कार्रवाई होती थी, लेकिन यहाँ “पूरी तरह अराजकता थी।” एक करदाता नागरिक और मुंबई से प्यार करने वाली महिला होने के नाते, उन्होंने कहा कि अब वह बहुत परेशान हैं: “हम शासन और नागरिक कर्तव्य के इस मज़ाक से बेहतर के हक़दार हैं। हम अपने शहर में सुरक्षित महसूस करने के हक़दार हैं।”