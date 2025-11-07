Sulakshana Pandit Passes Away: दिग्गज अभिनेत्री और गायिका का 71 वर्ष की आयु में निधन, बॉलीवुड में शोक

Sulakshana Pandit Passes Away: 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड और संगीत जगत पर राज करने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री और पार्श्व गायिका सुलक्षणा पंडित के निधन से भारतीय फिल्म और संगीत जगत गहरे सदमे में है। उन्होंने 71 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। हालाँकि उनकी मृत्यु का सही कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि वह लंबे समय से अस्वस्थ थीं।

जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, मनोरंजन जगत से श्रद्धांजलियों का तांता लग गया। प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया और उनकी उल्लेखनीय विरासत का सम्मान किया।

एक संगीतमय विरासत में जन्म

सुलक्षणा पंडित भारत के सबसे प्रतिष्ठित संगीत परिवारों में से एक से थीं। 1954 में जन्मी, वह महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थीं। उनके भाई जतिन-ललित आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ियों में से एक बने। सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 1967 में पार्श्व गायन में कदम रखा।

एक आवाज़ और चेहरा जिसने एक युग को परिभाषित किया

अपनी मधुर आवाज़ के लिए उन्हें शुरुआती प्रशंसा मिली – उन्होंने 1975 में फ़िल्म संकल्प के गीत “तू ही सागर है, तू ही किनारा” के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार जीता। गायन के साथ-साथ, उनका अभिनय करियर भी सफल रहा और वे 1970 और 1980 के दशक के सबसे पसंदीदा चेहरों में से एक बन गईं।

सुलक्षणा ने कई उल्लेखनीय फ़िल्मों में अभिनय किया, जिनमें संजीव कुमार के साथ उलझन (1975) और संकोच (1976) शामिल हैं, जहाँ उन्होंने अपने आकर्षक अभिनय और भावनात्मक गहराई से दर्शकों को प्रभावित किया।

एकाकीपन और संघर्ष का जीवन

अपनी अपार प्रतिभा और प्रसिद्धि के बावजूद, सुलक्षणा पंडित का निजी जीवन अकेलेपन और भावनात्मक उथल-पुथल से भरा रहा। ऐसा कहा जाता है कि अभिनेता संजीव कुमार के साथ उनका एक ख़ास लेकिन अधूरा रिश्ता था, जिसने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। वह जीवन भर अविवाहित रहीं और उन्हें व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।