Sukesh Letter To Jacqueline: जैकलीन के लिए सुकेश ने खरीदा लव नेस्ट

By
Rajesh
-
0
51
Sukesh Letter To Jacqueline: जैकलीन के लिए सुकेश ने खरीदा लव नेस्ट
Sukesh Letter To Jacqueline: जैकलीन के लिए सुकेश ने खरीदा लव नेस्ट

खत में किया प्यार का इजहार
Sukesh Letter To Jacqueline, (आज समाज), मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नाडिज अक्सर अपनी फिल्मों और डांस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि, कई बार वो एक और चीज के लिए भी चर्चा में आ जाती हैं। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर अक्सर जैकलीन को खत लिखता है। इस बार भी सुकेश ने ऐसा ही किया है। सुकेश ने एक बार फिर एक खत लिखा है और इस लेटर में क्या लिखा गया है, आइए जानते हैं।

अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में घर खरीदने का किया दावा

सुकेश ने क्रिसमस पर जैकलीन फर्नांडीज को लेटर लिखा है। इस लेटर में एक्ट्रेस के लिए उसने अपने प्यार का इजहार किया है और अमेरिका के बेवर्ली हिल्स में घर खरीदने का दावा किया है। सुकेश ने प्रॉपर्टी का एक नाम भी बताया। उसने अपने लेटर में इसे लव नेस्ट कहा है। ईडी जांच के बीच ये लेकर वायरल हो रहा है। सुकेश 200 करोड़ की ठगी मामले में जेल में बंद है।

हमारा नया घर लव नेस्ट

अपने खत में सुकेश ने लिखा है। मेरी प्यारी जैकलीन, मैरी क्रिसमस बेबी। ये वो फेस्टिवल है, जो मुझे हमेशा, हमारे स्पेशल मोमेंट्स की याद दिलाता है। ये मुझे तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्यार है, उसकी भी याद दिलाता है। सबसे पहले तुमको मैं एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूं जो किसी भी क्रिसमस सोक्स या फिर पेड़ के नीचे रखा नहीं जा सकता।

मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए वहां नहीं हूं। इस खास मौके पर मैं तुम्हें देता हूं द लव नेस्ट हमारा नया घर जो बेवर्ली हिल्स में है। ये वहीं घर है, जिसको लेकर तुमको लगा था कि ये कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं गर्व से तुमको बताना चाहता हूं कि मैंने वो घर पूरा कर लिया है।

तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी रंग नहीं

सुकेश ने आगे लिखा, बेबी ये घर अमेरिका के सबसे अलग तरह के घरों में से एक है। इस खास मौके पर मुझे मां की भी याद आ रही है। उनकी स्माइल, उनका प्यार सब कुछ हमारे साथ है। मैं जानता हूं कि आप उन्हें कितना याद करती हो। मैं सिर्फ खुद को तुम्हें सरेंडर करना चाहता हूं। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी रंग नहीं है बोमा। मैं तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता हूं। सुकेश ने अपने लेटर में अपने घर की कुछ तस्वीरों को भी अटैच किया है।