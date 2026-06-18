Suhasini Mulay Marriage at 60: 60 साल की उम्र में मिला सच्चा प्यार, फेसबुक पर हुई दोस्ती और 75 दिन में रचा ली शादी

Suhasini Mulay Marriage at 60: जहां बॉलीवुड फैंस अक्सर सलमान खान के बैचलरहुड के बारे में बात करते हैं, वहीं एक और मशहूर एक्टर हैं जिनकी शादी का सफर कहीं ज़्यादा अनोखा है। जानी-मानी एक्ट्रेस सुहासिनी मुले 60 साल की उम्र तक बिना शादी के रहीं—इसलिए नहीं कि उन्हें मौके नहीं मिले, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सही पार्टनर से कम किसी चीज़ से समझौता करने से मना कर दिया। फिर, किस्मत के एक अचानक मोड़ में, एक Facebook मैसेज ने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी।

एक लव स्टोरी जो ऑनलाइन शुरू हुई

लगान और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में अपनी यादगार एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली सुहासिनी मुले ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पर्सनल लाइफ और देर से हुई शादी के बारे में खुलकर बात की।

एक्ट्रेंस ने बताया कि उन्होंने पहली बार 60 साल की उम्र में शादी की थी। उनके मुताबिक, उन्हें कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो सच में उनकी वैल्यूज़ और ज़िंदगी को देखने के नज़रिए से मैच करता हो।

सब कुछ बदल गया जब वह एक को-स्टार के सुझाव पर फेसबुक से जुड़ीं, जिसने उन्हें बताया कि यह प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल मौके बनाने में मदद कर सकता है। एक दिन ब्राउज़ करते समय, उन्हें जाने-माने साइंटिस्ट अतुल गुर्टू का प्रोफ़ाइल मिला।

साइंस में दिलचस्पी रखने वाली सुहासिनी सोशल मीडिया पर एक फिजिसिस्ट को देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने उन्हें लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए एक मैसेज भेजने का फैसला किया। जो एक आम बातचीत से शुरू हुई थी, वह जल्द ही एक मतलब वाले कनेक्शन में बदल गई।

ईमेल से इमोशनल बॉन्डिंग तक

जैसे-जैसे उनकी बातचीत ईमेल के ज़रिए आगे बढ़ी, अतुल ने इशारा किया कि वह एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी फॉर्मल तौर पर प्रपोज़ नहीं किया, लेकिन सुहासिनी समझ गईं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। शुरू में, उन्हें शक था।

उन्हें हैरानी हुई कि छह दशक तक सही इंसान को न ढूंढ पाने के बाद, वह अचानक उन्हें कैसे ढूंढ सकती हैं। फिर भी यह बात उनके मन में बनी रही।

सलाह लेने के लिए, उन्होंने एक करीबी दोस्त से बात की जिसने उन्हें खुले दिमाग से सोचने के लिए हिम्मत दी। दोस्त ने उसे याद दिलाया कि उम्र के साथ मौके कम मिलते हैं और रिश्ते को एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है।

प्यार से पहले भरोसा आया

बात को आगे बढ़ाने से पहले, सुहासिनी ने ध्यान से अतुल की पहचान वेरिफ़ाई की। उसने उसके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल की तुलना उसके प्रोफ़ेशनल जुड़ाव से मिली जानकारी से की और पक्का किया कि सब कुछ मैच करता है। फिर भी, वह हिचकिचाई।

बचपन के एक दोस्त ने आखिरकार उसे समझाया कि डर को ज़िंदगी बदलने वाले रिश्ते के आड़े न आने दे। लगभग उसी समय, अतुल ने उसे एक ईमेल भेजा जो उसे बहुत पसंद आया। उसका मैसेज आसान था: अगर आप ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक कदम उठाने को तैयार रहना होगा। वह मैसेज एक टर्निंग पॉइंट बन गया।

पहली मुलाक़ात जिसने सब कुछ बदल दिया

हालांकि वे महीनों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दिवाली के कुछ समय बाद दोनों आमने-सामने मिले।सुहासिनी ने बाद में माना कि वह जानबूझकर मीटिंग में देर से पहुंची क्योंकि वह यह पक्का करना चाहती थी कि जिस आदमी से वह मिल रही है, वही वह इंसान है जिससे वह ऑनलाइन बात कर रही थी। मीटिंग सभी उम्मीदों से बढ़कर थी।

उनकी बातचीत आसानी से आगे बढ़ी, और दोनों को एहसास हुआ कि उनके मूल्य, नज़रिया और ज़िंदगी के लक्ष्य एक जैसे हैं।

जिन खूबियों का वह इंतज़ार कर रही थीं

सुहासिनी ने बताया कि वह इतने सालों तक सिंगल रहीं क्योंकि वह एक ऐसे पार्टनर की तलाश में थीं जो बराबरी और आपसी सम्मान में विश्वास रखता हो।

वह ऐसा इंसान चाहती थीं जो बहुत ज़्यादा जजमेंटल न हो, दूसरों पर अपनी पक्की सोच न थोपे, और लोगों की ज़िंदगी की पसंद की परवाह किए बिना उनका सम्मान करे। उनके लिए, एक सफल रिश्ते का मतलब था बिना किसी बुराई या गैर-ज़रूरी उम्मीदों के साथ रहना। अतुल गुर्टू में, उन्हें वह सब कुछ मिला जिसकी वह तलाश कर रही थीं।

सिर्फ़ 75 दिन बाद शादी

पहली मुलाक़ात के बाद, रिश्ता तेज़ी से आगे बढ़ा। कपल ने एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने में कई हफ़्ते बिताए और आखिरकार तय किया कि इंतज़ार करने की कोई वजह नहीं है। उनकी पहली आमने-सामने की मुलाक़ात नवंबर के आखिर में हुई, और 16 जनवरी तक, उनकी शादी हो गई।

जब सुहासिनी ने अपनी माँ को बताया कि उसे आख़िरकार कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह शादी करना चाहती है, तो यह खबर इतनी अचानक आई कि कहा जाता है कि उसकी माँ ने वापस फ़ोन करके कन्फ़र्म किया कि उसने सही सुना है।

मैरिज रजिस्ट्रार भी हैरान था

उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक मज़ेदार पल लेकर आया। जब कपल रजिस्ट्रार के ऑफ़िस पहुँचा, तो एक ऑफ़िसर ने शुरू में सोचा कि सुहासिनी एक पुराना मैरिज सर्टिफ़िकेट लेने आई है। जब उसने साफ़ किया कि वह एक नई शादी रजिस्टर करने आई है, तो ऑफ़िसर साफ़ तौर पर हैरान रह गया और कहा जाता है कि उसने पूछा कि क्या वह और उसका पार्टनर दूल्हा-दुल्हन हैं।

एक खुशहाल शादी जिसने उम्मीदों को झुठलाया

आज, सुहासिनी मुले 75 साल की हैं और उन्होंने पिछले 15 साल अतुल गुर्टू के साथ एक खुशहाल और पूरी शादी में बिताए हैं।

पीछे मुड़कर देखने पर, उन्हें लगता है कि समाज की हमेशा राय रहेगी—चाहे कोई शादी करे या सिंगल रहे। वह कहती हैं कि ज़रूरी बात यह है कि ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने फैसलों के हिसाब से जिएं।

उनका शानदार सफ़र यह साबित करता है कि प्यार किसी टाइमटेबल को फॉलो नहीं करता और कभी-कभी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत चैप्टर तब शुरू होते हैं जब आपको उनकी सबसे कम उम्मीद होती है।