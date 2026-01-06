वेकेशन मोड में Suhana Khan, इस खास शख्स के साथ दिखीं Shah Rukh Khan की लाडली

Suhana Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। OTT पर एक्टिंग डेब्यू करने के बाद, सुहाना अब 2026 में बड़े पर्दे पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने करियर को लेकर चल रही सारी एक्साइटमेंट के बीच, सुहाना ने सोशल मीडिया पर छुट्टियों की शानदार तस्वीरें शेयर करके एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है। तस्वीरों में वह छुट्टियों का मज़ा लेते हुए दिख रही हैं – और वह अकेली नहीं हैं। उनके साथ एक जाना-पहचाना चेहरा भी दिख रहा है, जिससे फैंस उत्सुक हो गए हैं। आइए जानते हैं कि सुहाना खान किसके साथ छुट्टियां मना रही हैं।

सुहाना खान ने अपनी छुट्टियों की झलकियां शेयर कीं

View this post on Instagram A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2)

सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी छुट्टियों की कई तस्वीरें शेयर कीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये तस्वीरें उनके दुबई ट्रिप की हैं, जहां वह धूप का आनंद लेते हुए और काम से दूर अपने समय का मज़ा लेते हुए दिख रही हैं।

सुहाना ने अपने स्टाइलिश लुक्स दिखाए

तस्वीरों में, सुहाना अलग-अलग आउटफिट पहने हुए और आत्मविश्वास से अपनी कर्वी फिगर को फ्लॉन्ट करते हुए दिख रही हैं। उनके बोल्ड और ग्लैमरस फैशन चॉइस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह सच में एक उभरती हुई Gen-Z फैशन आइकन हैं।

फैंस रिएक्ट करना बंद नहीं कर पा रहे हैं

सुहाना के ग्लैमरस अवतार ने उनके फैंस को इंप्रेस किया है, जो कमेंट सेक्शन में प्यार और तारीफों की बाढ़ ला रहे हैं। हार्ट इमोजी से लेकर फायर रिएक्शन तक, नेटिज़न्स को उनकी छुट्टियों का वाइब साफ तौर पर पसंद आ रहा है।

कजिन आलिया छिब्बा सुहाना के साथ दिखीं

छुट्टियों के दौरान, सुहाना के साथ एक और शख्स दिखीं, जो कोई और नहीं बल्कि उनकी कजिन आलिया छिब्बा हैं – जो सुहाना के मामा की बेटी हैं। दोनों को एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए देखा गया, जो बेस्टी गोल्स दे रहा है।

सुहाना और आलिया के बीच मज़बूत रिश्ता

सुहाना खान अपनी कजिन आलिया छिब्बा के साथ एक करीबी रिश्ता शेयर करती हैं। दोनों अक्सर साथ दिखती हैं, और उनकी तस्वीरें रेगुलर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। उनकी केमिस्ट्री एक मज़बूत पारिवारिक जुड़ाव और गहरी दोस्ती को दिखाती है।

सुहाना खान का एक्टिंग सफर

अपने करियर की बात करें तो, सुहाना ने 2023 में नेटफ्लिक्स की ‘द आर्चीज़’ से एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और इसे काफी अटेंशन मिला। शाहरुख खान के साथ अगली बड़ी रिलीज़

सुहाना अगली बार बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘किंग’ में नज़र आएंगी, जो 2026 में रिलीज़ होने वाली है। इस प्रोजेक्ट को जो बात और भी खास बनाती है, वह यह है कि शाहरुख खान भी इस फिल्म में नज़र आएंगे, जिससे यह पिता और बेटी के तौर पर स्क्रीन पर उनका पहला साथ होगा।