Punjab News Hindi : राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति पर रिपोर्ट जल्द सौंपे : ईटीओ

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ द्वारा अधिकारियों को नगर कीर्तन के सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश

Punjab News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब सड़क एवं पुल विकास बोर्ड, एसएएस नगर में हुई बैठक के दौरान श्री आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले संपूर्ण सड़क नेटवर्क की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजमार्गों व प्रमुख सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। उन्होंने इस पवित्र अवसर के मद्देनजर राज्यभर में आयोजित हो रहे नगर कीर्तनों के मार्गों से संबंधित सड़क नेटवर्क का भी मूल्यांकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्यभर में आयोजित किए जा रहे नगर कीर्तनों के सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएं

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि तुरंत और सुव्यवस्थित तालमेल के लिए नगर कीर्तन के मार्ग पहले ही सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री को बताया गया कि मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किये जा चुके हैं और नगर कीर्तनों के निर्विघ्न संचालन के लिए सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री ने जम्मू-कश्मीर सीमा से होते हुए दसूहा, गुरदासपुर से अमृतसर, कपूरथला से श्री आनंदपुर साहिब वाया बंगा और बलाचौर, तलवंडी साबो से बनूर वाया बठिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला और फरीदकोट से सरहिंद वाया फिरोजपुर, मोगा, जगराओं, लुधियाना, खन्ना और बनूर से श्री आनंदपुर साहिब वाया कुराली और रूपनगर तक प्रमुख मार्गों से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी।

सर्विस लेन के उचित रखरखाव किया जाए

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों के इन हिस्सों से सटी सर्विस लेनों का उचित रखरखाव किया जाए क्योंकि नगर कीर्तन के दौरान मुख्य रूप से इन्हीं सर्विस लेनों का उपयोग किया जाएगा। एनएचएआई के परियोजना निदेशकों ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि फुटपाथ, साइनबोर्ड और हाईवे लाइटों समेत सभी मरम्मत कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने नगर कीर्तनों के सुरक्षित और सुगम मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने के निर्देश दिए।

सड़कों पर पानी जमा होने से रोका जाए

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पानी जमा होने से रोकने के लिए सड़कों के किनारे बने पक्के नालों की सफाई की जाए और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इन्हें प्रीकास्ट स्लैब से ढका जाए। लोक निर्माण मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए इन मार्गों के साथ-साथ ओवरहेड और साइड बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को सुरक्षित ऊंचाई तक उठाया जाए।

