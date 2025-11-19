Karnal News: करनाल में 35 हजार रुपए की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार

पॉक्सो एक्ट केस से युवक का नाम हटवाने के लिए मांगे थे 1 लाख रुपए

Karnal News, (आज समाज), करनाल: हरियाणा के करनाल में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा एक सब इंस्पेक्टर (एआई) को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पॉक्सो एक्ट केस में नामदर्ज युवक का नाम हटाने के नाम पर 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। सूत्रों के अनुसार ढाकवाला गांव में एक युवक नाबालिग लड़की को लेकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। एफआईआर में एक अन्य युवक का नाम भी शामिल किया गया था। आरोपी एसआई की पहचान राजकुमार के रूप में हुई है।

केमिकल पाउडर लगाकर दिए नोट

एसीबी को मिली शिकायत में बताया गया कि कुंजपुरा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर राजकुमार पॉक्सो एक्ट के केस में नाम हटवाने के लिए 35 हजार से अधिक की रिश्वत की मांग कर रहा है। इस पर टीम ने अधिकारी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। टीम ने शिकायतकर्ता को दिए जाने वाले नोटों पर केमिकल पाउडर लगाया और नोटों के नंबर भी दर्ज किए।

एसआई को एसीबी कार्यालय ले गई एसीबी

जैसे ही शिकायतकर्ता ने सब इंस्पेक्टर राजकुमार को 35 हजार रुपए के नोट थमाए, एसीबी टीम पहले से तय प्लान के तहत मौके पर पहुंच गई। नोट हाथ में लेते ही एसआई के हाथों पर लगे पाउडर की जांच की गई, जो सही पाया गया। टीम ने वहीं पर उसे काबू किया और तुरंत करनाल स्थित एसीबी कार्यालय ले आई। आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।