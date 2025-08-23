Aware about Ragging : शॉर्ट फिल्म के माध्यम से विद्यार्थियों को रैगिंग से होने वाले नुकसान की दी जानकारी

Rewari News (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर के इतिहास विभाग में एंटी रैगिंग सप्ताह मनाते हुए रैगिंग विषय पर विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया गया।

इस अवसर पर एक शॉर्ट फिल्म दिखाकर विद्यार्थियों को रैगिंग से होने वाले नुकसानों से अवगत कराया गया। रैगिंग एक अपराध है तथा इसे किस प्रकार बचा जा सकता है इस पर एक व्याख्यान भी रखा गया, जिसमें डॉ. बीरेंद्र सिंह ने रैगिंग के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया। अंत में डॉ. अविनाश आर्य ने विद्यार्थियों को शपथ दिलाकर उनको समझाया कि विश्वविद्यालय के वातावरण को रैगिंग मुक्त बनाने के लिए हम किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर डा. बलकार सिंह, डा. कमलेश नरवाना, डा. रितु चौधरी व डॉ. मन्जू कुमारी सहित सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे।

