PM Modi Pariksha Pe Charcha : शिक्षकों के साथ मिलकर सीखें छात्र : पीएम

कहा, सीखना जीवनपर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, पीएम के विशेष कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का दूसरा भाग जारी

PM Modi Pariksha Pe Charcha (आज समाज), नई दिल्ली : आने वाले दिनों में देश के लाखों बच्चे अपनी अहम परीक्षाओं से गुजरने वाले हैं। इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों में अक्सर तनाव आ जाता है। बहुत सारे बच्चे इस तनाव को झेल नहीं पाते और परीक्षा में वह प्रदर्शन नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। छात्रों को इसी तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का दूसरा भाग आज जारी किया गया है। इसका प्रसारण सुबह 10 बजे से सीधा आयोजित किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अभिभावक इसका लाभ उठा सकें।

छात्रों को यह बोले पीएम मोदी

परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा सत्र आज 10 बजे आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आधिकारिक यू टयूब चैनल और दूरदर्शन पर लाइव देखा जा सकता है और इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, ताकि हर छात्र आसानी से इसमें शामिल हो सके। परीक्षा पे चर्चा 2026 का दूसरा सत्र 9 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे लाइव प्रसारण के माध्यम से आयोजित किया गया है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे सत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने शिक्षकों के साथ मिलकर सीखने पर जोर दिया और कहा कि सीखना जीवनपर्यंत चलने वाली यात्रा है। इस कार्यक्रम के आयोजन का मकसद छात्रों के बीच परीक्षा तनाव कम करना और उन्हें करियर से जुड़े मार्गदर्शन देना है।

कार्यक्रम का मकसद बच्चों को तनाव मुक्त करना

यह कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में से एक बन गया है। इसका मकसद छात्रों के परीक्षा के तनाव को कम करना है। इसमें अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह एक मुक्त मंच है, जहां सीखने, दबाव और मानसिक मजबूती के बारे में खुलकर बातचीत की जा सकती है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। अब तक 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इसमें भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, जो पिछले साल बने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी अधिक है।

