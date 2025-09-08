Panchkula News : अमरावती विद्यालय के विद्यार्थियों ने झुग्गी क्षेत्र में सेवा कार्य किया

Students of Amravati Vidyalaya did service work in slum area

(Panchkula News) पंचकूला। अमरावती विद्यालय के सामाजिक सेवा क्लब के विद्यार्थियों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए नाडा साहिब से सटे झुग्गी क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों को कपड़े, जूते, खिलौने, टिफिन, बोतलें तथा स्टेशनरी सामग्री वितरित की। इस सेवा कार्य में विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और संवेदनशीलता के साथ भाग लिया।

क्लब से जुड़े विद्यार्थियों ने बच्चों को कापीकिताबें, पेंसिल और अन्य आवश्यक सामान देकर शिक्षा के प्रति उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे बच्चों को खिलौने और उपयोगी वस्तुएँ भेंट कर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और जरूरतमंद वर्ग की सहायता करना था।

विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की इस सराहनीय गतिविधि को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। प्रबंधन ने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यार्थी आगे भी ऐसे सेवा कार्यों से समाज में सहयोग की भावना को बढ़ावा देंगे।

इस अवसर पर मौजूद शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि सेवा की यह भावना ही वास्तविक शिक्षा का हिस्सा है। अमरावती विद्यालय का यह प्रयास निश्चित रूप से समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है।

