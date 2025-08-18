Manisha Murder Case: मनीषा हत्याकांड के विरोध में प्रदेशभर के छात्र सड़कों पर उतरे

छात्र संगठनों की एक ही मांग, कालित की गिरफ्तारी

Manisha Murder Case, (आज समाज), भिवानी: 14 अगस्त को भिवानी ने एक गांव में लेडी टीचर की लाश मिलने का मामला गरमाता जा रहा है। पुलिस अभी तक कातिल तक नहीं पहुंच पाई है, जिस कारण पूरे प्रदेश के छात्रा टीचर मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए है। छात्र संगठनों की बस एक ही मांग है। कातिल की गिरफ्तारी। वहीं मनीषा के परिजन भी 5 दिन से धरने पर बैठक है। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी शव का संस्कार नहीं किया जाएगा।

पुलिस पहले भिवानी और फिर रोहतक पीजीआई में शव का पोस्टमार्टम करा चुकी है, लेकिन परिजन रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। जांच के लिए दोबारा ने नमूने रोहतक पीजीआई भेजे गए है। पुलिस और परिजन डॉक्टरों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे है।

भिवानी में मनीषा के शव के पोस्टमॉर्टम के बाद 10 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। भिवानी सिविल अस्पताल के बाद पीजीआई में 3 डॉक्टरों के पैनल ने मनीषा का दूसरी बार पोस्टमॉर्टम किया था। इस केस में पीजीआई और मधुबन फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट अहम साबित हो सकती है।

भिवानी-हांसी रोड जाम किया जाम, कातिलों को फांसी देने की मांग

वहीं हरियाणा के पानीपत, झज्जर, जींद, फतेहाबाद समेत कई जिलों में मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र संगठन सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे है। उनका कहना है कि कुछ पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा।

पुलिस कातिलों को गिरफ्तार कर फांसी पर लटकाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हरियाणा सरकार फेल हो गई है। भिवानी में राजीव गांधी महिला कॉलेज की छात्राओं ने भिवानी-हांसी रोड जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के समझाने पर इसे खोल दिया।

सीएम बोले- निष्पक्षता से की जा रही मामले की जांच

वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पुलिस निष्पक्षता और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। जल्द ही जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनीषा हमारी बेटी है, हमारे परिवार की बेटी है। इस बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलवाना सरकार का दायित्व है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

फतेहाबाद में सामाजिक, श्रमिक और व्यापारिक संगठनों ने निकाला मार्च

सोमवार को फतेहाबाद की पुरानी अनाज मंडी में विभिन्न सामाजिक, श्रमिक और व्यापारिक संगठनों ने एकजुट होकर दोषियों को फांसी देने की मांग को लेकर मार्च निकाला। सभी ने एक सुर में मनीषा हत्याकांड के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, विशेषकर फांसी देने की मांग की।

पुलिस सुसाइड के एंगल से भी कर रही जांच

वहीं लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में नया मोड आ गया है। पुलिस इस मामले की जांच सुसाइड के एंगल से भी कर रही है इसका कारण यह है कि 11 अगस्त को जिस दिन मनीषा लापता हुई, उस दिन उसने जहरीला स्प्रे खरीदा था। दुकानदार ने इसकी एंट्री भी की। पुलिस ने दुकानदार के बयान भी लिए हैं।

वहीं, एसपी सुमित कुमार ने इस बात की पुष्टि की कि कॉपी के पन्ने पर लिखा एक सुसाइड नोट सामने आया है। जिसमें रोमन में लिखा है। हालांकि हरियाणवी लहजा है। उन्होंने कहा कि क्या ये सुसाइड नोट मनीषा ने लिखा- इसकी जांच हो रही है। इस केस में अभी एक-दो रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।

