Gurugram News: गुरुग्राम में 10वीं के एग्जाम में कम नंबर आए, पिता ने कारण पूछा तो 19वीं मंजिल से कूदा छात्र, मौत

गुरुग्राम की रामप्रस्था सोसाइटी की घटना

Gurugram News, (आज समाज), गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक 10वीं कक्षा के छात्र द्वारा 19वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना गुरुग्राम की रामप्रस्था सोसाइटी की है। मंगलवार रात को पिता ने उससे एग्जाम में कम नंबर आने का कारण पूछा था। इस कारण वह नाराज हो गया था। हालांकि, उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

सेक्टर-10 थाना प्रभारी योगेश ने बताया कि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या आश्मान किसी मानसिक तनाव, पारिवारिक समस्या या अन्य किसी दबाव में था। परिवार के सदस्यों और आश्मान के दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, ताकि असल कारणों का पता लगाया जा सके।

10वीं कक्षा की छमाही परीक्षा में नंबर आए कम

छात्र के पिता पिता रविश कुमार ने बताया कि वह सेक्टर 15 की सुपर मार्केट में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसका 15 साल का बेटा आश्मान था, जो प्राइवेट स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। हाल ही में उसका छमाही परीक्षा का परिणाम आया था। जिसमें उसके नंबर कम थे।

नंबर कम आने का कारण पूछा तो नाराज होकर घर से बाहर चला गया आश्मान

पिता ने बताया कि नंबर कम आने की वजह से वह परेशान रहता था। मंगलवार शाम को पिता ने भी उससे कम नंबर आने को लेकर बातचीत की थी। जिससे वह और नाराज हो गया था और खाना खाकर बाहर निकल गया।

मंगलवार रात कमरे की बालकनी से लगाई छलांग

पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात करीब 10:30 बजे से 11:15 बजे आश्मान खाना खाकर सीधे कमरे की बालकनी में आ गया। यहां उसने छलांग लगा दी। इसके बाद जोरदार आवाज आई। सूचना मिलते ही सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे।

मौके पर ही तोड़ा दम

पुलिस के मुताबिक आश्मान की नीचे गिरते ही मौके पर मौत हो गई थी। मौके पर पहुंचे लोगों ने उसकी पहचान की थी। जिसके बाद उसके परिजनों को बताया गया। हादसे के करीब 15 मिनट बाद परिजन ऊपर से नीचे आए। गुरुग्राम की रामप्रस्था सोसाइटी में 15 साल के बच्चे की मौत के मामले की सेक्टर 10 थाना पुलिस जांच कर रही है।

