Strict action against illegal colonies : अवैध कॉलोनियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई,आमजन सरकार से स्वीकृत कॉलोनी में ही बसाए आशियाना

Deputy Commissioner Abhishek Meena holding a meeting of concerned officials regarding illegal colonies.
अवैध कालोनियों को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते उपायुक्त अभिषेक मीणा।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कहीं भी अवैध रिहायशी या व्यवसायिक कॉलोनी विकसित की जा रही है तो जिला नगर योजनाकार की ओर से तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। ये निर्देश डीसी अभिषेक मीणा ने शुक्रवार को लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों की आयोजित बैठक में दिए।
डीसी ने कहा कि बावल, कोसली और रेवाड़ी समेत पूरे जिला में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं होना चाहिए। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी पुख्ता कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जिला टास्क फोर्स की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

किसी भी संशय वाले पंजीकरण की जिला योजनाकार अधिकारी मौके पर जाकर जांच करे और फर्जी पाए जाने पर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएं। इसके अलावा कहीं कंट्रोल एरिया में बगैर अनुमति के भवन निर्माण किया जा रहा है तो उसे ढहा दिया जाए। उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता के बारे में जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से संपर्क कर सकता है।बैठक में एसडीएम सुरेश कुमार, डीटीपी मनदीप सिहाग और डीआरओ प्रदीप देसवाल सहित तहसीलदार मौजूद रहे।

