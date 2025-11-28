Panipat News, (आज समाज), पानीपत : सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार अब प्रदेश में आवारा कुत्तों और मवेशियों की समस्या पर व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेशों के सख्त अनुपालन के निर्देश दिए। वीडियो कांफ्रेंस के बाद एडीसी डॉ. पंकज ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देशों की समीक्षा की और कार्ययोजना लागू करने को कहा।

विभाग को इस के संबंध में निगरानी रखने के निर्देश

उन्होंने शिक्षा विभाग,खेल विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, पशु पालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग को इस के संबंध में निगरानी रखने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखते हुए निर्दिष्ट फिडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जहाँ वॉलंटियर्स और पशु-कल्याण समूह व्यवस्थित रूप से भोजन कराएंगे। डॉ पंकज ने कहा कि एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी रोड एंड ट्रांसपोर्ट विभाग एवं नगर निगम हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस वे से सभी आवारा पशुओं को हटाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश समयबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि ऐसे पशुओं को चिन्हित कर सुरक्षित गौशालाओं/शेल्टर में ले जाकर भोजन, पानी और पशु-चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ। एडीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश समयबद्ध रूप से लागू किए जाएंगे और आवारा कुत्तों व मवेशियों से जुड़ी समस्याओं पर अब कडक़ कार्रवाई देखने को मिलेगी। बैठक में सीएमओ डॉ. विजय मलिक, डीईओ राकेश बूरा, डीडीपीओ राजेश शर्मा, पशुपालन विभाग से डॉ. संजय आंतिल एवं जीएम रोडवेज विक्रम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

