Stranger Things 5 Trailer: अब शुरू होगा आखिरी संग्राम! लौट आया वेक्ना, फिर विल फंसा उसके खतरनाक जाल में

Stranger Things 5 Trailer: स्ट्रेंजर थिंग्स हमेशा से ओटीटी इतिहास की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज़ में से एक रही है। चार ब्लॉकबस्टर सीज़न के बाद, प्रशंसक लगभग तीन सालों से पाँचवें और अंतिम अध्याय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे — और अब, इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है! निर्माताओं ने स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया है, और यह प्रशंसकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है — गहन, भावुक और बेहद खौफनाक।

स्ट्रेंजर थिंग्स 5 ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत वेक्ना की खतरनाक आवाज़ से होती है, जो कहती है, “अब अंत शुरू होता है।” वेक्ना के एक बार फिर कहर बरपाने ​​से दुनिया बिखर रही है, और इलेवन अपने दोस्तों के साथ उसे रोकने के लिए एक बेताब मिशन पर है। लेकिन इस बार, खतरा पहले से कहीं ज़्यादा करीब है — विल बायर्स खुद को एक बार फिर वेक्ना की काली गिरफ़्त में पाता है।

माइक और उसके साथियों को वेक्ना के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई की योजना बनाते हुए एक रहस्यमयी प्रयोगशाला से भागते हुए दिखाया गया है। इस बीच, इलेवन अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और इस दुःस्वप्न को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

2 मिनट 51 सेकंड का ट्रेलर एक भयावह मोड़ पर समाप्त होता है, जिसमें यह संकेत दिया गया है कि वेक्ना एक बार फिर विल पर कब्ज़ा कर लेगी – जिससे प्रकाश और अंधकार के बीच एक अंतिम मुकाबला शुरू हो जाएगा।

स्ट्रेंजर थिंग्स 5 रिलीज़ विवरण

स्ट्रेंजर थिंग्स का पाँचवाँ और अंतिम सीज़न तीन खंडों में रिलीज़ होगा:

खंड 1 (4 एपिसोड) – 26 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़

खंड 2 (3 एपिसोड) – 25 दिसंबर से स्ट्रीमिंग

अंतिम एपिसोड – 31 दिसंबर को रिलीज़, जिसे अमेरिका और कनाडा के चुनिंदा सिनेमाघरों में भी दिखाया जाएगा। अपने दिल दहला देने वाले दृश्यों, भावनात्मक पलों और सभी के पसंदीदा किरदारों की वापसी के साथ, स्ट्रेंजर थिंग्स 5 एक शानदार समापन होने का वादा करता है जो प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।

