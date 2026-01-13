‘वीडियो बंद करो!’ एयरपोर्ट पर Kriti Sanon का तेवर, Kabir Bahia हटे पीछे

Kriti Sanon: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन अपनी बहन नूपुर सेनन की सिंगर स्टेबिन बेन से शादी के बाद काम पर लौट आई हैं। इस कपल ने 11 जनवरी को ईसाई और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों से एक खूबसूरत सेरेमनी में शादी की। मेहंदी से लेकर शादी के फंक्शन तक, सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए।

शादी के तुरंत बाद, कृति को उदयपुर एयरपोर्ट पर अपनी बहन नूपुर, जीजा स्टेबिन बेन और अपने कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया के साथ देखा गया। हालांकि, जिसने सबका ध्यान खींचा, वह था कृति का पैपराज़ी पर रिएक्शन, जो अब वायरल हो रहा है।

कृति सेनन पैपराज़ी पर क्यों गुस्सा हुईं?

स्पॉट डे नाम के एक इंस्टाग्राम पेज द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कृति को एयरपोर्ट पर अपनी टीम और कबीर बहिया के साथ चलते हुए दिखाया गया है। क्लिप में, वह अपने बैग से कुछ निकालते हुए दिख रही हैं, तभी अचानक उन्हें पैपराज़ी रिकॉर्ड करते हुए दिखते हैं।

साफ तौर पर नाराज़ होकर, कृति हाथ से इशारा करती हैं और यहां तक ​​कि उंगलियां भी चटकाती हैं, फोटोग्राफर्स से शूटिंग बंद करने के लिए कहती हैं। वह अपने करीबियों के साथ अपने प्राइवेट पलों को कैमरे में कैद किए जाने से असहज लग रही थीं।

दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही कृति कैमरों को देखती हैं, कबीर बहिया खुद को उनसे दूर करते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं, और उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। इस पल ने ऑनलाइन चर्चाओं को और हवा दे दी है।

नेटिज़न्स ने कृति के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में मिली-जुली प्रतिक्रियाओं से भर दिया।

एक यूज़र ने लिखा, “कृति पब्लिक प्लेस पर प्राइवेसी की उम्मीद कैसे कर सकती हैं?” दूसरे ने कमेंट किया, “वह सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ है।”

जहां कुछ लोगों ने उनके रिएक्शन की आलोचना की, वहीं कुछ उनके सपोर्ट में आए। एक यूज़र ने लिखा, “लोग पर्सनल पलों की तस्वीरें क्यों लेते हैं? क्या सेलिब्रिटीज़ को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता? क्या उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीने का हक नहीं है?” इस वीडियो ने इंटरनेट को साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया है।

कृति और कबीर कब से डेट कर रहे हैं?

कृति सेनन और बिजनेसमैन कबीर बहिया के रिश्ते के बारे में खबरें सबसे पहले 2024 में सामने आईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने साथ में नए साल का स्वागत किया और उसी समय होली मनाते हुए भी देखे गए थे। इन मौकों की कई तस्वीरें वायरल हुईं क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक जैसा था, जिससे डेटिंग की अफवाहें फैल गईं।

यह चर्चा तब और तेज़ हो गई जब कृति ने ग्रीस के मायकोनोस में अपना 34वां जन्मदिन मनाया, जहाँ कबीर भी मौजूद थे। हालांकि, कृति और कबीर दोनों ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है और उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है।