Stock Market Prediction: शेयर बाजार पर मंडराया खतरा! अमेरिका से आईं दो खबरें बदल सकती हैं कल का खेल

Stock Market Prediction: गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ार में निवेशकों की तरफ से अमेरिका से जुड़ी नई खबरों पर प्रतिक्रिया के कारण सतर्क शुरुआत देखने को मिल सकती है। घरेलू बाज़ार में सकारात्मक माहौल के बावजूद, वॉल स्ट्रीट में कमजोरी, जियोपॉलिटिकल तनाव और उम्मीद से कमज़ोर अमेरिकी रोज़गार के आंकड़ों का असर बाज़ार की धारणा पर पड़ सकता है।

ग्लोबल अनिश्चितता के बीच वॉल स्ट्रीट में गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बढ़े जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण निवेशकों के जोखिम लेने से बचने की वजह से अमेरिकी शेयर बाज़ार के प्रमुख इंडेक्स गिरावट के साथ खुले। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 88 अंक (0.17%) गिरकर 52,231.18 पर आ गया,

जबकि S&P 500 में 20.5 अंक (0.27%) की गिरावट आई और यह 7,478.84 पर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों में बिकवाली का दबाव बढ़ने से टेक्नोलॉजी-हैवी नैस्डैक कंपोजिट में सबसे ज़्यादा गिरावट आई; यह 174.2 अंक (0.66%) गिरकर 26,039.50 पर ट्रेड कर रहा था।

जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता बढ़ने से मिडिल ईस्ट में स्थिरता को लेकर फिर से चिंताएं पैदा हो गई हैं, जिससे निवेशक सुरक्षित एसेट्स की ओर रुख कर रहे हैं।

अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के आंकड़े उम्मीद से कम

निवेशकों के भरोसे पर असर डालने वाला एक और कारण अमेरिकी लेबर मार्केट की ताज़ा रिपोर्ट थी। ADP नेशनल एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार, जून में अमेरिकी प्राइवेट सेक्टर में 98,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जो अर्थशास्त्रियों की 1,18,000 की उम्मीद से काफी कम थीं। अनुमान से कमज़ोर हायरिंग के आंकड़े बताते हैं कि लेबर मार्केट धीमा हो सकता है, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की मज़बूती को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया कि छंटनी अपेक्षाकृत कम रही, जो व्यापक रोज़गार बाज़ार में लगातार मज़बूती का संकेत है।

हायरिंग में एजुकेशन और हेल्थकेयर सबसे आगे

जून में रोज़गार में हुई लगभग पूरी बढ़ोतरी सर्विस सेक्टर से हुई। एजुकेशन और हेल्थकेयर इंडस्ट्रीज़ ने मिलकर लगभग 96,000 नौकरियां जोड़ीं, जो नए रोज़गार का बड़ा हिस्सा हैं।

वहीं, लीज़र और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में केवल 2,000 नई नौकरियां जुड़ीं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे FIFA वर्ल्ड कप से संबंधित इंडस्ट्रीज़ में रोज़गार को कोई खास बढ़ावा नहीं मिला है।

तेल की कीमतों से कुछ राहत

जियोपॉलिटिकल तनाव को लेकर चिंताओं के बावजूद, सेशन के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड 2% से ज़्यादा गिरकर $71 प्रति बैरल के आस-पास ट्रेड कर रहा है, जिससे भारत जैसी आयात पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं को कुछ राहत मिली है।

वहीं, गिफ्ट निफ्टी लगभग 52 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा था, जिससे संकेत मिलता है कि ग्लोबल इक्विटी में कमजोरी के बावजूद घरेलू बाज़ार को सपोर्ट मिल सकता है।

बुधवार को भारतीय बाज़ार का प्रदर्शन कैसा रहा?

भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स बुधवार के सेशन में मज़बूती के साथ बंद हुए। BSE सेंसेक्स 443.97 अंक (0.58%) चढ़कर 76,922.64 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 140.10 अंक (0.59%) बढ़कर 24,005.85 पर बंद हुआ।

ब्रॉडर मार्केट भी पॉज़िटिव रहा; बैंक निफ्टी लगभग 490 अंक चढ़ा, निफ्टी मिडकैप में 211.10 अंकों की बढ़त हुई और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 67.95 अंक ऊपर चढ़ा।

मार्केट आउटलुक

हालांकि बुधवार की तेज़ी घरेलू स्तर पर मज़बूत खरीदारी को दिखाती है, लेकिन गुरुवार को बाज़ार की दिशा ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगी। निवेशक मिडिल ईस्ट में हो रही हलचल, वॉल स्ट्रीट के पिछले दिन के प्रदर्शन और कमज़ोर US जॉब्स डेटा पर आई प्रतिक्रिया पर बारीकी से नज़र रखेंगे। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने या ग्लोबल बाज़ार में लगातार कमजोरी रहने से भारतीय इक्विटी के लिए ट्रेडिंग सेशन सतर्कता भरा या उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है।