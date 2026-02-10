Share Market Update : शेयर बाजार की सकारात्मक शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

अमेरिकी टैरिफ कम होने और दोनों देशों के बीच बने व्यापार समझौते पर सहमति से बदला बाजार का माहौल

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह की शानदार शुरुआत की। सोमवार को हरे निशान पर शुरू हुआ शेयर बाजार कारोबार समाप्त होने पर भी हरे निशान पर रहा। जिसके चलते पहले दिन ही इसमें शानदार बढ़त दिखाई दी। जानकारों का कहना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमति और शुक्रवार को अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करने की घोषणा के बाद बाजार में सोमवार को सकारात्मक माहौल देखने को मिला।

यही कारण है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और रियल एस्टेट शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 9 पैसे गिरकर 90.74 (अस्थायी) पर बंद हुआ।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 485.35 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 84,065.75 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, बेंचमार्क 734.28 अंक या 0.87 प्रतिशत बढ़कर 84,314.68 के अंतदेर्शीय उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 173.60 अंक या 0.68 प्रतिशत बढ़कर 25,867.30 पर बंद हुआ। सत्र के दौरान, सूचकांक 228.55 अंक या 0.88 प्रतिशत चढ़कर 25,922.25 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 30 शेयरों वाली कंपनियों में से स्टेट बैंक आॅफ इंडिया, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इटरनल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडिगो, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड टुब्रो, सन फार्मास्यूटिकल्स और एशियन पेंट्स लाभ कमाने वाली कंपनियां थीं।

सोने और चांदी में तेजी जारी

भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अस्थिरता का दौर जारी है। कभी यह तेजी से नीचे गिर रहे हैं तो कभी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। यह अस्थिरता सर्राफा बाजार में सप्ताह के पहले दिन भी देखने को मिली जब दोनों कीमती धातुओं के दाम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में दोनों धातुएं महंगी रहीं। हालांकि सोने की अपेक्षा चांदी के दाम ज्यादा उछले। जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजारों में आई तेजी और कमजोर होते अमेरिकी डॉलर के चलते घरेलू बाजार में सफेद धातु यानी चांदी के दाम आसमान छूने लगे हैं।

इस तरह रहे दोनों के दाम

सोमवार को चांदी की कीमत में एक ही दिन में 17,000 रुपये प्रति किलोग्राम की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, सोने की कीमतों में भी तेजी का रुख रहा और यह 1.58 लाख रुपये के स्तर को पार कर गया। बाजार के जानकारों का मानना है कि सुरक्षित निवेश के तौर पर कीमती धातुओं की मांग बढ़ने से यह तेजी आई है। सोमवार को चांदी की कीमत 6.66 प्रतिशत उछलकर 2.72 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।