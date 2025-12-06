Share Market Update : आरबीआई के फैसलों के बाद उछला शेयर बाजार

सेंसेक्स 447 व निफ्टी 152 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ हुआ बंद
Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने आरबीआई की अप्रत्याशित 25 आधार अंकों की ब्याज दर में कटौती पर उत्साहजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पहले यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि आरबीआई रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही 25 आधार अंक की कटौती की गई तो इससे शेयर बाजार में उत्साह दिखाई दिया। जिसके बाद स्पॉट काम कर रहा बाजार तेजी से ऊपर की तरफ गया।
इसके बाद लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 85,712.37 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 531.4 अंक यानी 0.62 प्रतिशत बढ़कर 85,796.72 अंक पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 152.70 अंक या 0.59 प्रतिशत चढ़कर 26,186.45 पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 89.99 (अनंतिम) पर बंद हुआ।
एशियाई बाजारों में दिखी गिरावट
एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि जापान का निक्केई 225 सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोप के बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार बिना किसी बदलाव के बंद हुए।
आरबीआई ने रेपो दर में 0.25 आधार अंकों की कटौती की
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से पुनर्खरीद या रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 5.25 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया व तटस्थ रुख बनाए रखा, जिससे आगे भी दरों में कटौती की गुंजाइश बनी है। ऐसा करके आरबीआई ने रुपए में गिरावट की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है, जो इस सप्ताह 90 डॉलर के स्तर को पार कर गया। आरबीआई ने मार्च तक के वित्तीय वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है, जबकि जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया है।
