Stock Market Holidays Update : दिवाली पर BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर 2 दिन ट्रेडिंग रहेगी बंद

Rohit kalra
Stock Market Holidays Update : दिवाली पर BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर 2 दिन ट्रेडिंग रहेगी बंद

Stock Market Holidays Update(आज समाज): देश के दूसरे मार्केट की तरह दिवाली के मौके पर स्टॉक मार्केट भी बंद रहेंगे। BSE और NSE दोनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। छुट्टियां 21 और 22 अक्टूबर को हैं। 21 अक्टूबर को दिवाली/लक्ष्मी पूजन है, जबकि 22 अक्टूबर को दिवाली बलिप्रतिपदा है। हालांकि, दिवाली के दिन, यानी 21 अक्टूबर को, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मार्केट थोड़ी देर के लिए खुला रहेगा।

21 और 22 अक्टूबर को, BSE में इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, SLB सेगमेंट, करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, NDS-RST, ट्राई पार्टी रेपो, कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) सेगमेंट समेत सभी सेगमेंट के लिए ट्रेडिंग की छुट्टी है।

इन दोनों तारीखों पर NSE में इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, न्यू डेट सेगमेंट्स, नेगोशिएटेड ट्रेड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बॉरोइंग स्कीम्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स समेत सभी सेगमेंट्स में छुट्टी रहेगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भी 21 और 22 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर छुट्टी रहेगी।

मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन

21 अक्टूबर, 2025 को NSE और BSE पर दोपहर 1:45 PM से 2:45 PM तक एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होगा। इसके अलावा, दोपहर 1:30 PM से 1:45 PM तक प्री-ओपन सेशन होगा, जिससे ट्रेडर्स ट्रेडिंग की तैयारी कर सकें। यह मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन इन्वेस्टर्स के लिए एक शुभ मौका माना जाता है। मुहूर्त ट्रेडिंग का ट्रेडिशन कई सालों से चला आ रहा है। इन्वेस्टर्स इसे अपने पोर्टफोलियो में खुशहाली और सफलता लाने के मौके के तौर पर देखते हैं।

पिछले 16 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इस खास सेशन में 13 बार ऊपर बंद हुए हैं। दिवाली 2024 के मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 335.06 पॉइंट्स बढ़कर 79,724.12 पर और निफ्टी 99 पॉइंट्स बढ़कर 24,304.35 पर बंद हुआ।

दिवाली के बाद, बाकी साल 2025 में, शनिवार और रविवार के अलावा, 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और 25 दिसंबर को क्रिसमस पर शेयर बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार, 10 अक्टूबर को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 328.72 पॉइंट्स या 0.40 प्रतिशत बढ़कर 82,500.82 पर बंद हुआ। निफ्टी 103.55 पॉइंट्स या 0.41 प्रतिशत बढ़कर 25,285.35 पर बंद हुआ।

