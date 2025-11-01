Share Market Update : लगातार दूसरे दिन भी गिरा शेयर बाजार

सेंसेक्स 465.75 व निफ्टी में 155.75 अंक की गिरावट

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही एक बार फिर से शेयर बाजार ने निराशाजनक क्लोजिंग की। शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट के पीछे जानकारों ने निजी बैंकों में बिकवाली और वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख मुख्य कारण माना है। इसी के चलते शुक्रवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83,938.71 पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 498.8 अंक या 0.59 प्रतिशत गिरकर 83,905.66 अंक पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 155.75 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 25,722.10 पर आ गया। शुक्रवार को सेंसेक्स की कंपनियों में इटर्नल, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, ट्रेंट और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से पिछड़ गए। वहीं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईटीसी और भारतीय स्टेट बैंक को लाभ हुआ।

विश्व के अन्य बाजारों में भी दिखाई दी गिरावट

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को अमेरिकी बाजार नकारात्मक दायरे में बंद हुए।

गुरुवार के शेयर बाजार में इतनी गिरावट आई थी

गुरुवार को यह करीब 600 अंक टूट गया। जानकारों का मानना है कि शेयर बाजार में यह गिरावट निवेशकों के सतर्क रुख के चलते आई। बताया जा रहा है कि विदेशी पूंजी निकासी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों पर निर्णय को लेकर कोई स्पष्टता नहीं होने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

पूरा दिन निवेशकों ने खुलकर खरीदारी नहीं की जिसका बाजार में नकारात्मक असर पड़ा। इसी के चलते 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,404.46 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 684.48 अंक या 0.80 प्रतिशत गिरकर 84,312.65 अंक पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 176.05 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 25,877.85 पर आ गया। मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर घरेलू बाजार और अमेरिकी फेड के आक्रामक रुख के कारण गुरुवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 48 पैसे गिरकर 88.70 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

