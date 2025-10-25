Share Market Update : त्योहार खत्म होते ही लुढ़का शेयर बाजार

सेंसेक्स 344.52 तो निफ्टी 96.25 अंक की गिरावट के साथ हुआ बंद, भारतीय शेयर बाजार की एक बार फिर से निराशाजनक साप्ताहिक क्लोजिंग

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार की निराशजन क्लोजिंग देखने को मिली। भारतीय शेयर बाजार पिछले लगभग छह कारोबारी दिन तेजी में रहा। इस दौरान त्योहारी सीजन के चलते निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिला लेकिन जैसे ही त्योहारी सीजन समाप्त हुआ तो शेयर बाजार डूबकी लगा गया।

शुक्रवार को इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

शुक्रवार को बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 599.25 अंक या 0.70 प्रतिशत गिरकर 83,957.15 अंक पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत गिरकर 25,795.15 पर आ गया। भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर आशावाद और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण शुक्रवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे बढ़कर 87.78 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमतें

दिवाली के बाद शुक्रवार को जब सरार्फा बाजार में करोबार शुरू हुआ तो सोने-चांदी में बड़ी मुनाफावसूली दिखी। इससे कीमतों बड़ी गिरावट देखने को मिली। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली के बाजारों में सोना 1,25,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यह कीमत 18 अक्तूबर को बंद हुए भाव 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में करीब 7,000 रुपये सस्ती है।

वहीं, चांदी की कीमत भी गिरकर 1,52,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पिछले सत्र में चांदी 1,70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इस तरह से 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,25,600 रुपए और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना सभी करों सहित 1,25,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। दिवाली के मौके पर चार दिनों तक बंद रहने के बाद जब शुक्रवार को सरार्फा बाजार खुले तो निवेशकों को कीमतों में यह बड़ी गिरावट देखने को मिली।