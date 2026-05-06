Share Market Update : वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के चलते शेयर बाजार में गिरावट

By
Harpreet Singh
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Share Market Update : वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के चलते शेयर बाजार में गिरावट
Share Market Update : वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के चलते शेयर बाजार में गिरावट

सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रूप से करने के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर से गिरावट के साथ बंद हुए। जानकारों का कहना है कि इस गिरावट के पीछे अमेरिका और ईरान में बनी तनावपूर्ण स्थिति और होर्मुज जलडमरूमध्य पर दोनों का आमने-सामने आना है। इसी के चलते हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में शुरूआत से अंत तक नरमी छाई रही।

सेंसेक्स 251.61 अंक गिरकर 77,017.79 पर बंद हुआ; निफ्टी 86.50 अंक गिरकर 24,032.80 पर आ गया। डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 95.25 (अस्थायी) के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 251.61 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 77,017.79 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 86.50 अंक (0.36 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 24,032.80 पर बंद हुआ।

बाजार में किन शेयरों का रहा दबदबा

गिरावट के इस माहौल में सेंसेक्स की कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में सबसे ज्यादा नुकसान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के शेयर बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। इस बीच, सोमवार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बाजार में 2,835.62 करोड़ रुपये के शेयरों की खरीदारी की थी।

सर्राफा बाजार में उतार-चढ़ाव जारी

दिल्ली सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम में एक बार फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां पर दिन का कारोबार समाप्त होने के समय एक तरफ जहां सोना अपने पिछले स्तर से 300 रुपए सस्ता हुआ वहीं चांदी के दाम में 1500 रुपए की तेजी दिखाई दी। इसी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 1,500 रुपये उछलकर 2.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,49,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दूसरी ओर, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 300 रुपये गिरकर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया (सभी करों सहित)। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो, हाजिर चांदी 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,549.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।