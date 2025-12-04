Share Market Update : शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद

By
Harpreet Singh
-
0
66
Share Market Update : शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद
Share Market Update : शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद

सेंसेक्स में 31.46 जबकि निफ्टी 46.20 अंक टूटा

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एशिया व यूरोप के प्रमुख बाजारों की मिली-जुली प्रतिक्रिया के बीच भारतीय शेयर बाजार हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली की धारणा है। जिसके चलते खरीदारी कम और बिकवाली ज्यादा हो रही है। इसी का कारण है कि शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 31.46 अंक या 0.04 प्रतिशत गिरकर 85,106.81 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान यह 374.63 अंक या 0.44 प्रतिशत गिरकर 84,763.64 अंक पर आ गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 46.20 अंक या 0.18 प्रतिशत गिरकर 25,986 अंक पर आ गया। सेंसेक्स की कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, एनटीपीसी, भारतीय स्टेट बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और बजाज फिनसर्व प्रमुख रूप से पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक लाभ में रहे।

अन्य प्रमुख बाजारों का हाल इस तरह रहा

एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोप के बाजार ज्यादातर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। मंगलवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। पिछले कुछ समय से यह लगातार कमजोर हो रहा था। वहीं बुधवार को नया रिकॉर्ड उस समय बन गया जब रुपया 25 पैसे टूटकर अपने नए आॅल टाइम लॉ पर बंद हुआ। बुधवार को बाजार बंद होने के समय रुपया 90.21 पैसे पर था।

आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान गिरा रुपया

बुधवार की सुबह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की दो महीने के अंतराल पर होने वाली बैठक बस शुरू होने वाली थी। इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिस पर आरबीआई के साथ-साथ पूरे बाजार की नजर थम गई। रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 का स्तर पार कर गया। रुपये में बीते आठ महीनों से गिरावट का दौर जारी है और अब यह अपने अब तक के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। लंबी अवधि में स्थिर प्रकृति का रुपया पिछले एक वर्ष में ही 85 से 90 के स्तर के पार पहुंच गया। बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर अपने नए आॅल टाइम लो 90.21 पर बंद हुआ।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : रुपए की गिरावट का महंगाई पर नहीं होगा असर : नागेश्वरन