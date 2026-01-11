Stebin-Nupur Wedding: शादी के बंधन में बंधे स्टेबिन बेन और नूपुर सेनन

क्रिश्चियन रीति रिवाज से राजस्थान के उदयपुर में रचाई शादी
Stebin-Nupur Wedding, (आज समाज), मुंबई: एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नूपुर और सिंगर स्टेबिन बेन आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने क्रिश्चियन रीति रिवाज से राजस्थान के उदयपुर में शादी रचाई। इस शादी की खूबसूरत तस्वीरें कपल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। दोनों ने उदयपुर में एक बेहद निजी और इंटिमेट क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी की, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए।

सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की तस्वीरें

इसी बीच नूपुर और स्टेबिन ने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। शादी की तस्वीरों में कपल एक दूसरे को किस करते नजर आ रहा है। दोनों को साथ देखकर फैंस काफी खुश हैं।

कृति ने भी खूब धमाल मचाया

नूपुर और स्टेबिन की इन तस्वीरों में उस वक्त की भी तस्वीर है, जब नूपुर अपने पिता के साथ आईल पर चलती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही अपनी सारी ब्राइड्समेड के साथ भी नूपुर और स्टेबिन नजर आ रहे हैं। उनके साथ कृति भी हैं। बहन की शादी की रस्मों में कृति ने भी खूब धमाल मचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था।