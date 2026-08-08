पंजाब के मोगा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसी फर्जी महिला पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपना रुतबा बढ़ाने और शादी पक्की करने के लिए पंजाब पुलिस की सहायक उप निरीक्षक (ASI) बनकर घूम रही थी।

Fake asi arrested: पंजाब के मोगा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ऐसी फर्जी महिला पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, जो अपना रुतबा बढ़ाने और शादी पक्की करने के लिए पंजाब पुलिस की सहायक उप निरीक्षक (ASI) बनकर घूम रही थी। आरोपी महिला फिरोजपुर जिले के चांदेवाला के पास मल्लेवाला गांव की रहने वाली है।

शादी करने के लिए किया नाटक

पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला कोमलप्रीत कौर फिरोजपुर जिले के चांदेवाला के पास मल्लेवाला गांव की रहने वाली है। आरोप है कि उसने सामाजिक प्रभाव बढ़ाने और एक संपन्न परिवार में शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए खुद को पुलिस अधिकारी के रूप में पेश किया।

खुद को ट्रैफिक पुलिस बताती थी

पुलिस के मुताबिक कोमलप्रीत कौर मोगा सिटी-1 थाने के पास स्थित सांझ केंद्र में नियमित रूप से आती थी और अपना टिफिन पुलिस कर्मचारियों के पास छोड़ जाती थी। वह पुलिसकर्मियों से कहती थी कि उसकी मेन चौक पर ट्रैफिक ड्यूटी लगी हुई है। करीब एक घंटे बाद वह वापस आती और अपना टिफिन वापस लेकर चली जाती थी।

पुलिस को दावे पर हुआ संदेह

पुलिस कर्मचारियों को जल्द ही उसके दावे पर संदेह होने लगा। जब उसकी ड्यूटी के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसका नाम आधिकारिक ड्यूटी रोस्टर में नहीं मिला। संदेह होने पर पुलिस कर्मचारियों ने उससे उसके बैच, पोस्टिंग और वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, वह इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद मामले की गहन जांच की गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर उसके पास से पंजाब पुलिस की वर्दी, दो वॉकी-टॉकी सेट और फर्जी विभागीय पहचान पत्र बरामद किया।

पहचान छिपाकर कर ली शादी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कोमलप्रीत ने कथित तौर पर दो महीने से अधिक समय तक अपनी फर्जी पहचान बनाए रखी। जांच में यह बात सामने आई है कि उसका उद्देश्य खुद को पुलिस अधिकारी बताकर सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करना और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में शादी का रिश्ता पक्का करना था। बताया जा रहा है कि उसने करीब एक महीने पहले ही एक संपन्न परिवार में शादी की थी और उस समय भी कथित तौर पर अपनी फर्जी पुलिस अधिकारी वाली पहचान कायम रखी।

पुलिस ने किया मामला दर्ज

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की फर्जी पहचान, जालसाजी और सरकारी प्रतीकों के दुरुपयोग से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।